週五希盟主席理事會 敦馬：不談交棒

（吉隆坡17日訊）首相兼希望聯盟主席敦馬哈迪強調，他不會在本周五的希盟主席理事會議中討論首相移交職務一事，而不管會議中出現任何涉及職務移交的決定，他都會遵守承諾，在今年11月舉行亞太經濟合作論壇（APEC）峰會後退位。

他說，當天他只是主持會議，不會提出移交職務的課題。

承諾APEC後退位

他也強調說，他不知道當天會議會否決定其交棒日。“不知道，我已經說了，我已準備好退休，我已承諾會退位，不論（當天）做出任何決定，我將會在APEC後退位。”

他於今日為2020年全國反毒月主持推介禮後，在記者會上如此指出。

公正黨主席拿督斯里安華早前透露，希盟主席理事會將在本月21日召開的會議上，針對首相權力轉移一事進行討論並拍板定案。

根據《新海峽時報》的報道，希盟預料會有大事發生。該報引述希盟的消息人士指出，“即將會有大事件發生”，但是沒有說明詳細內容。

朝聖局應脫售沒有回酬資產

首相敦馬哈迪認為，朝聖基金局應該脫售一些沒有回酬資產。

他說，該局應該把這些不能給於任何回酬的資產脫售。“該局可以通過其他投資方式獲得更好的回報。”

他是今日為2020年全國反毒月主持推介禮後，在記者會上針對朝聖基金局出售資產的原因時，如是指出。

與此同時，他表示，朝聖基金局從今年起，將從本身的利潤中獲取補貼，該局未來將要求其會員儲蓄足夠的基金以前往朝聖。

朝聖基金局酒店與公寓私人有限公司（THHR）發表文告說，坐落在亞庇、亞羅士打、檳城和登嘉樓的4間TH酒店已正式簽約交由Urusharta Jamaah私人有限公司接管，該公司是財政部成立的特別用途公司，以協助恢複從朝聖基金局接管的資產。

依吸毒趨勢變化審查檢討法律

首相敦馬哈迪表示，政府現在是時候根據吸毒和毒品當前趨勢的變化，來審查和檢討所有與毒品販運和濫用毒品有關的法律。

他說，現在，法官別無選擇，販毒者或擁有特定分量毒品者都面對強制死刑，但有人認為這過於嚴苛，所以以政府探討修改法令，可能改為終身監禁。

“有人認為現有的法律，即‘販毒者死’的刑罰過重，但對於遏止販毒問題作用不大，因為仍有許多人以身犯險去販毒。”

他表示，政府會研究這些看法是否屬實，並探討是否有其他方法或法律可以防範濫用毒品或販毒。

他今日為2020年全國反毒月主持推介禮後在記者會上說，政府也會探討吸毒者將會“被去罪化”。

他也向私人領域建議，把解決濫用毒品和相關藥物問題的努力，納為他們的企業社會責任（CSR）計劃的一部分。

較早前，在致詞時，馬哈迪說，毒品是我國的頭號敵人，濫用毒品對我國具有重大影嚮，這是因為我國將失去現在和將來建設國家的生產力和勞動力。

他說，毒品和藥物濫用統計數據顯示，我國在2018年共有13萬788名癮君子，依據3240萬人口計算，每10萬居民中就404名癮君子。

“在2019年1月至2019年6月，吸毒者達10萬5375名，與2018年同期相比增長23.2%，同樣令人擔憂的是對合成毒品的需求不斷增加。”

他指出，2009年，新精神活性物質（NPS）約有130種，惟從2009年到2019年，來自119個國家的報告顯示NPS總數已激增至892。

“毒品是一種簡單而有利可圖的收入來源，對某些罪犯一直是一種吸引力，2019年緝獲的毒品價值為35億3000萬令吉，而2018年為5億8000萬令吉，這證明了毒販願意為從他人的痛苦中獲利而做傷天害理的事。”

出席者包括首相夫人敦茜蒂哈斯瑪；內政部長丹斯里慕尤丁、副部長拿督阿茲斯查曼和秘書長拿督嘉米爾拉貢；拿督斯里莫哈末祖基阿里；國家反毒機構（AADK）總監拿督斯里祖基菲里。