符合敦馬共榮願景 萊納斯致力作出貢獻

（關丹18日訊）大馬萊納斯董事經理拿督馬沙阿末披露，萊納斯致力於為大馬作出有意義的貢獻，所作出的承諾符合首相敦馬哈迪推介的“2030年共享繁榮願景”和關鍵經濟成長活動（KEGA）目標。

馬沙阿末今日發表文告重申，該公司正通過一系列最新的廣告，來履行其對大馬繁榮的承諾。

他表示，大馬萊納斯目前有超過1000名直接員工和承包商，並對本地和國家經濟做出顯著貢獻，而萊納斯的承諾，符合首相推介的“2030年共享繁榮願景”和關鍵經濟成長活動。

他指出，萊納斯的共享繁榮承諾包括：聘請大馬人：大馬萊納斯創造了超過4000個直接和間接職位，其中97%萊納斯職員為大馬人；投資在本地和大馬經濟：自成立以來，已投入26億令吉在廠房和和設備上，並優先照顧本地供應商，同時，每年在當地經濟花費超過6億令吉；員工技能發展：90%技能或更高技能職位將支付比大馬平均薪金更高的薪酬，而且，大馬萊納斯員工在2019財政年獲得了1萬9000小時的培訓；研究及教育支援：萊納斯在2019財政年與本地夥伴開啓了13項研究項目和支援240名學生參與本地的科學、工藝、工程與數學（STEM）教育課程，大馬萊納斯也為本地社區提供有意義的支援和為本地企業帶來貢獻的就業機會。