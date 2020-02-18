【羅斯瑪太陽能供電案】 沒告知納吉項目存弱點 辯方斥瑪蒂娜失職

（吉隆坡18日訊）教育部前秘書長丹斯里瑪蒂娜說，她沒向前首相拿督斯里納吉告知太陽能混合發電項目有許多弱點，僅在納吉詢問相關項目時，指稱教育部沒撥款。

辯方律師拿督阿克伯丁對此主張瑪蒂娜有失職之嫌，在知曉此項目有各項弱點之下，卻沒向納吉充分解釋及勸解，但前者否認失職之說。

也是本案第6證人的她也否認阿克伯丁的主張，即她在退休最後一天（2016年9月2日），仍願意簽署文件讓Jepak公司獲項目的授權信，是因為有個人既得利益及特定議程。

阿克伯丁出示財政部通令（PK1）的文件，有關文件闡明，所有政府機構須確保政府的採購事宜根據良好行政管理制度，並遵守5項原則，即公共義務、管理透明、符合最高利益價值、公開競爭及公平與公正。

證人也同意，有關項目的直接協商，必須遵守財政部的採購申請及議價指南。

瑪蒂娜承認，她曾在2016年6月23日致函給財政部的政府採購組秘書拿督奧曼，由她簽署的F附件中，表明教育部須在不超過2星期內，與承包商Jepak公司解決雙方議價問題。惟直到她退休，也都沒有進行任何議價，因此，她同意這已違反了相關財政部的指南。

阿克伯丁提及，財政部相關指南闡明，若項目價值超過5000萬令吉，政府機構需為項目進行價值管理，但在Jepak項目中，作為秘書長的證人並沒為項目進行價值管理。

不過，當詢及證人執行議價不合格，忽略相關條規時，證人並不同意，同時也否認失職。

指支持柴油發電供詞矛盾

阿克伯丁就砂州369所學校的發電項目，詢問證人為何從柴油發電換成太陽能時，證人說明，砂州369所內陸學校相比西馬學校落後，沒固定電流供應，因此教育部需設法為學校提供至少12小時的電源，而當時的可行解決方案便是提供柴油供電。

“由於部分學校處在偏僻地區，樹長得高大，不合適進行太陽能項目。”

此外，阿克伯丁指瑪蒂娜在2016年6月向前教長拿督斯里馬哈基爾（本案第5名證人）提出建議，指太陽能混合發電項目和當時的發電機系統相比，是更好的替代方案，但在法庭上卻指她支持柴油發電，證詞充滿矛盾。