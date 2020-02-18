超過頂價售口罩 控 檢查3268地點 25商家違例

（吉隆坡18日馬新社訊）國內貿易及消費人事務部副部長張健仁聲稱，若個人在網上售賣口罩的價格超過頂價，將會受到法律對付。

他在接受馬新社專訪時舉例說，三層式口罩的頂價是每個80仙，若賣家在網上以每個5令吉出售，這已屬於違法行為，將會被控。

他表示，貿消部執法單位在1月29日至2月16日期間檢查3268個地點，發現25名商家以超過頂價售賣口罩。

他說，執法單位所採取的行動包括充公貨品及罰款，一些案件則在調查中，以鑒定是否須被帶上法庭。

5種規格的口罩已列為統制品，任何商家的售價若超過規定的頂價，將受反暴利及價格控制法令對付。

他補充，雖然免洗洗手液並非統制品，但若商家對售價作出不合理調漲，也會受到法律對付。

張健仁披露，貿消部官員便在雪州接獲一宗投訴，有商家把5公斤包裝的免洗洗手液價格從118令吉調高至228令吉。

他說，官員在完成調查報告後將提呈給檢控官，以決定是否要提控。

“貿消部是以利潤巴仙率的方程式做價格比較，以鑒定調漲度是否合理。”

若順利增產 口罩料3月杪流入市場

國內貿易及消費人事務部副部長張健仁聲稱，若口罩廠商順利增加產量，預計一些增產的口罩會在3月下旬或4月初流入市場。

他在接受馬新社專訪時，被詢及國內口罩的供應情況時說，政府收購首批增產的口罩是供給面對高風險的前線工作人員，包括醫院和移民局職員。

他表示，貿消部將觀察這兩三個星期的疫情發展，若情況惡化，該部可能會建議內閣禁止出口口罩。

他解釋，這會影嚮口罩廠商今後的商機，也會對國家整體經濟帶來影嚮；惟若情況繼續惡化，則會採取這比較強烈的措施。

“目前是以增加產量作為解決方案，廠家也給予配合積極增加口罩的供應。”

張健仁披露，國內有4家口罩制造商，其中1家廠家專為政府提供口罩，其餘3家產量不高，多數是以出口為主。

他說，當中一些廠家仍有提高產量的空間，惟因面對一些問題，如人手和原料短缺，需訂購機器以大量生產口罩。

他表示，一兩間可在短期內增產的廠家需更多員工，大部分是外勞。貿消部已與人力資源部和內政部達成協議，以最快速度批準相關外勞的申請。

“口罩短缺屬於全球性情況，市民從市面上買到的口罩大部分是從中國進口，惟目前中國也已減少出口口罩到我國，導致出現口罩短缺。”

“民眾在這期間搶購口罩，也是導致口罩在短期之內供不應求因素之一。”