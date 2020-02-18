稅收局：自願申報進賬78億 今年目標稅收1540億

（吉隆坡18日訊）內陸稅收局首席執行員拿督斯里沙賓說，新型冠狀病毒肺炎肆虐，至於是否會影嚮2020年的稅務目標，則應該交給政府回應，而他相信政府會盡快公布有關詳情。

他今日在內陸稅收局舉辦的媒體感謝宴上說，內陸稅收局對2020年訂下的目標是希望收到1540億令吉的直接稅收。

他說，在媒體的廣泛宣傳下，多達28萬6428名納稅人在“自願申報特別計劃”（PKPS）下申報未呈報的稅務，共收到約78億令吉的稅收。

他說，自願申報特別計劃更吸引了1萬1176新納稅人繳稅。

沙賓說，內陸稅收局2019年的直接稅收為1450.78億令吉，相比2018年的1370億令吉，增加近6%或超過80億令吉，這也顯示內陸稅收局與媒體密切合作推廣的成果。

“除了去年的自願申報特別計劃，內陸稅收局暫時無意推出類似計劃。”

為了打擊國內的“影子經濟”（Shadow economy），沙賓說，內陸稅收局則對納稅人推行教育計劃。

“內陸稅收局嘗試找到那些涉及影子經濟的國人，教育他們身為納稅人的責任，這項計劃已經開始了一點時間，並且還在進行中。”

不過，沙賓在受詢時不願回應有關遺產稅的問題。

內陸稅收局於今日下午主辦的媒體感謝宴邀請近200家國內媒體機構出席，感謝媒體於過去一年來為內陸稅收局所進行的宣導工作。出席者包括本報副總編輯葉月眉、《星洲日報》總編輯郭清江和編務總監拿督卜佛海。