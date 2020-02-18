大山腳馬華遭冒名行騙 陳德欽吁青年速現身交代

（大山腳18日訊）馬華副總會長拿督陳德欽揭露，一名青年涉嫌在臉書上冒充是馬華大山腳區會負責人，企圖通過微信開設的“檳城馬華大山腳區服務”群組，來幫助一名中國籍女子解決騙財問題，不排除進行損人利己的事，破壞馬華的名義。

也是馬華大山腳區會主席的他表示，該區會不曾在微信開設任何賬號提供服務，希望這名青年在3天內聯繫他或該區會，清楚交代事情緣由，否則一切交警方處置。

他今日在記者會上說，這名青年的個人臉書賬號是“林俊豪”，資料顯示來自雪州甲洞。

他說，他在16日接獲投訴，指一名中國籍女子在臉書貼文求助，聲稱遭來自大山腳的男子騙錢，過後該名青年便私訊對方，自稱是馬華大山腳區會負責人，可幫助解決問題包括召開記者會，並提供有關微信賬號。”

從沒通過微信服務

“這完全是一派胡言，馬華大山腳區會從來沒有在微信開設服務中心的微信賬號。”

他說，該微信賬號頭像是採用“給力馬華”照片，而封面照則偷用他個人臉書一張馬華庚子年大年初六開工的照片。

他也特此聲明，凡與此微信賬號有關的任何事情，一概與馬華無關。

他強調，馬華大山腳區會在服務線上光明磊落，并採取開放服務中心的方式和民眾互動，從來不會設立微信、WhatsApp等社交媒体群組。該區會會所除了週六和週日，每天服務時間是早上10時至下午4時。