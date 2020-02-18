叮死你 蚊症7週奪24命

（檳城18日訊）新冠肺炎疫情擴散引起大家的高度關注，在大家忙著搶購口罩及免洗消毒液之際，其實我國今年首7週的骨痛熱症確診病例已高達2萬1190宗，短短7週奪走了24條人命！

衛生部全國危機準備及應對中心（CPRC）今日發布最新數據，我國今年首7週（2019年12月29日至2020年2月15日）累積的骨痛熱症病例同比去年增加了160宗，增幅為0.8%。

29/12/2019至15/2/2020蚊症數據

該數據顯示，單從2月9日至15日，全國就出現2717宗骨痛熱症確診病例，另有5人不幸死於骨痛熱症。大家在防範新冠肺炎的同時，對於由蚊子傳播的骨痛熱症也絕不能掉以輕心。

雪蘭莪是全國各州及聯邦直轄區當中，骨痛熱症疫情最嚴重的州屬，今年首7週累積病例達1萬3018宗，並已奪走8條人命，佔全國骨痛熱症死亡人數的三分之一。

雪蘭莪的骨痛熱症疫情幾乎遍布全州，從北至南的烏魯雪蘭莪縣、鵝麥縣、八打靈縣、巴生縣、烏魯冷岳縣到雪邦縣，都出現骨痛熱症熱點區。

接著為吉隆坡及布城，骨痛熱症病例達1651宗，共3人死亡；柔佛1634宗5死；沙巴1175宗2死；吉蘭丹922宗1死；霹靂632宗1死；馬六甲350宗3死及檳城205宗1死。

除了骨痛熱症，由蚊子傳播的病症還包括基孔肯雅（Chikungunya）及茲卡（Zika）。

CPRC甫發布的資料顯示，我國首7週累積錄得271宗基孔肯雅病例，單是上週就有50宗。

茲卡方面，大馬醫藥研究院（IMR）篩檢了來自出現茲卡症狀患者的268份血液樣本及7份尿液樣本。從2019年12月29日至2020年2月15日，這7週之內，我國並未錄得任何茲卡確診病例。

壟尾列蚊症密集區

檳城在今年首7週出現205宗骨痛熱症，1人不幸死亡。

根據衛生部骨痛熱症官網，過去14天方圓200米區出現2宗或更多宗骨痛熱症的地點為壟尾路、峇六拜Mukim 12公寓區、直落巴巷Flat Indah、Kg Nelayan、威中柏達鎮及威南華都村A一帶。

14天內，方圓200米出現2宗或更多宗骨痛熱症的地點被成為骨痛熱症密集區（Kluster Denggi）；疫情持續超過30天才會被稱為骨痛熱症熱點區（Hotspot Denggi）。

民眾受促在照顧好個人衛生的同時，也要照顧好居家及工作環境的衛生，杜絕成為蚊子滋長溫床的積水處，並做好防蚊措施。

若出現骨痛熱症症狀，比如發燒、皮膚出現紅疹、眼球後方疼痛、關節及肌肉疼痛、牙齦或皮膚或鼻子出血、嘔吐、腹瀉、肚子痛及頭痛，就要及早求醫。