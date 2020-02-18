​踩可蘭經稱巫術陷害 法官允被告查精神狀況

（新山18日訊）33歲印裔穆斯林男子在臉書直播腳踩可蘭經引起網民撻伐，今日被控上庭時聲稱“我被人弄（用巫術陷害）”。

被告今早在新山法庭面控，被問到是否認罪時，僅回複這句話。

副檢察司在被告自稱“我被人弄（用巫術陷害：Saya Kena buat orang）”後，隨即向推事提出要求，將被告送往甘拔士柏邁醫院（精神專科醫院），以進一步檢查被告的精神狀況。

推事馬上允準將被告送往甘拔士柏邁醫院檢查，接著，擇定3月17日過堂，將被告精神狀況報告呈堂。

低頭閃避鏡頭

此案推事為諾阿茜達，副檢察司是諾哈雅蒂。

印裔被告莫哈末祖基菲里（無業，來自依斯幹達城）是於今早9時30分，被警車載抵法庭，隨後遭押送至法庭扣留室。

被告身穿白色汗衫及藍色牛仔褲，在被押送至扣留室過程中，多次用黑色鴨舌帽閃避攝影記者的鏡頭。

大約10時30分，被告被警方從扣留室帶往法庭面控，期間一直低頭閃避鏡頭。

被告面對兩項控狀，推事分別援引刑事法典295（褻瀆膜拜地點及蓄意侮辱宗教）條文，以及298（引起不同宗教憤怒及仇視）條文提告。

控狀指被告於2月13日早上8時40分，在新山友誼花園的一家酒店內犯案。

在刑事法典295條文下，被告可被判最高監禁兩年或罰款，或兩者兼施；至於刑事法典298條文下，則可被判監禁一年或罰款，或兩者兼施。

臉書直播腳踩可蘭經

被告於日前臉書直播腳踩可蘭經。根據直播片段，被告在酒店的客房，進行臉書直播，語氣激動，隨後更在牀褥上腳踩可蘭經，同時也出言侮辱可蘭經。

這段直播很快引起發指，不少網民譴責男子不尊重宗教信仰，其中一名網友“Jen KL”於2月13日看到臉書直播後，並當天下午到振林山警局報警。

警方於2月15日逮捕男子，次日將男子帶上法庭申請延長扣留。