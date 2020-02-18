蔡德興：若航空退還機票錢 取消遊中國將獲退全額

（檳城18日訊）馬來西亞華人旅遊業總會檳城分會會長蔡德興說，因新冠肺炎疫情而要取消中國旅行團的顧客，只要航空公司可以退回機票錢，那麼旅行社也會全額退款，但會徵收300令吉手續費。

他說，如果顧客要更改旅行團地點，只需支付150令吉手續費，若只改期，則豁免手續費。

徵300元手續費

他接受本報訪問時說，他昨日與總會商議後，決定全國旅行社都會統一相關收費。

“總會比較鼓勵顧客更換日期出發，而不更換旅行地點，因為在不同的時間點旅行，可能會有更好的收穫。”

至於在旅遊展購買的促銷機票，他表示須視個別航空公司是否願意退回機票錢。

安遠旅遊有限公司董事經理鄧國祥受詢時說，由於受新冠肺炎影響，已購機票在3月31日前出發到中國的顧客，都可以跟航空公司要求改期或退票，這也是旅行社面對主要問題。

他說，旅遊配套包括的住宿和伙食，旅行社還可向當地業者商量，做出改變，但機票方面，則希望航空公司能和旅行社商討配合，畢竟不可能讓旅行社獨力承擔這方面的損失。

改期退票僅限中國

他也說，如果顧客要求機票改期，導致旅遊簽證過了有效期，補辦費用也得顧客自己承擔。而且，改期或退票只限前往中國的機票，不包括韓國或日本等其他國家。

他說，目前旅行社只能靜觀其變，再根據旅遊部的指示做出變動。

他說，由於疫情影響大，現在不只是中國遊客減少，其他國家遊客也有減少情況，希望政府現階段能多關注國內旅遊業，推出國內旅遊優惠吸引本地人旅行，舒緩旅遊界業者所受到的經濟衝擊。