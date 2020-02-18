拿藥被當人球耍 女病人 男醫生 互罵

（芙蓉18日訊）看診時與醫生起沖突互罵，網民將拍攝到的視頻放上網，並斥責芙蓉衛生診療所（Klinik Kesihatan）一名醫生“不專業”，引起關注，留言和轉發人數過千，有人批評情緒失控的醫生，卻也不乏聲援醫生的留言。

無論如何，有關貼文相信已被貼主刪除或更改設置，目前已無法找到。

名為“Loshine”的網民在個人臉書發文聲稱，她昨日晚上7時10分因有嚴重的咳嗽和感冒，與姐姐到亞沙的芙蓉衛生診療所看病。她依據程序登記後，被安排到9號看診房間，等了15分鐘後，被叫喚到房內看診，而她向醫生聲明有咳嗽和感冒。

她申訴，當時醫生沒有要為她作出檢查，僅告知會開出咳嗽藥；但到了藥劑部要領藥時，藥劑師卻給出了感冒藥和止瀉藥。她向有關藥劑師說明自己沒有腹瀉但有咳嗽，藥劑師要求她回去向醫生要求“更新系統”，她折返9號看診房，但有關醫生卻只回應“你自己跟她（藥劑師）說！”

網民斥男醫生情緒失控

Loshine聲稱，她為此回去藥劑部，並向藥劑師說明，結果等了15分鐘後，卻又被藥劑師指示回去向有關醫生要求“更新系統”，結果卻被醫生大聲呼喝。

根據Loshine上傳的視頻，一名華裔男醫生怒吼“讓我先完成這名病人的看診！”，鏡頭後有一名男士回應說“你犯錯了，所以你要解決？你為什麼要我等？”，有關醫生隨後聲明“你若不能等，就給我出去！”，而鏡頭後的男士重複說“不，我不能等！”。

視頻中的醫生手里拿著一支筆，相信是正在寫著求診病人的報告，他盡管看起來已失去耐性，但卻絲毫無懼鏡頭，就算拿著手機錄影的女生要求他面向鏡頭，他也沒有拒絕，甚至當有關女子要他看鏡頭並說“今天這個視頻就會被廣傳”，有關醫生聽後也沒停下手上工作，只回答說“隨你做你喜歡的事吧”。

視頻結束前還能聽到有關錄影的一男一女怒罵該醫生“愚蠢”、“你消失”等話。

該視頻不久就在臉書引起關注，不少網民留言批評在視頻里情緒失控醫生，但當中也不乏聲援這名醫生的留言。

有網民留言說，在診所或醫院不可錄影和拍照，若要“討回公道”，應該通過正確的管道，即向森州衛生局或衛生部作出投訴，而不是在網上“公審”。

一名女士也留言力挺醫生，指這名醫生曾為她的孩子看診，非常有耐性的為她解釋孩子的情況。此外，也有一名男網民留言自稱曾與這名醫生共事，強調對方是個極為有耐性的人，很少會發脾氣。

而被“標簽”到貼文的森州衛生局，也在有關貼文下留言，表示會針對投訴作出跟進，而森州衛生局副局長莫哈末法益隨後受詢時亦以“會調查”及“會改善”作出回答。