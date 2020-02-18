研發黃梨酵素飼料 LPNM要進軍海外市場

（笨珍18日訊）大馬黃梨工業局（LPNM）正在研發一種以黃梨酵素發酵的飼料，以期能進軍海外乳牛、肉牛及頂級肉牛的飼料市場。

大馬黃梨工業局主席拿督阿都馬力表示，日本和牛（Wagyu）舉世聞名，其肉質細嫩，品質高，正是因為農場使用了一種黃梨酵素發酵的飼料來喂養牛只。

他披露，當局的這項酵素產品目前尚處於實驗室階段，同時也探討與海外國家如澳洲進行合作。

阿都馬力是於今日上午在北幹那那亞羅武吉黃梨科技發展中心，為一項“MD2黃梨種植計劃”(KNAL)主持頒發輔助金儀式後，在記者會上如是表示。

詢及何時上述產品何時推出市場時，阿都馬力回應，該產品尚處在實驗室階段，準備生產樣本。由於合作中的幾個大型黃梨園在今年3、4月才收成，當局預計在最遲4月底測試完畢後，就能開始接受訂購，出口到海外市場。

“黃梨可說全身是寶，除了果肉可以食用，其果核和果皮含有酵素，可以提取出來應用在動物飼料，而黃梨的葉子也含有豐富的蛋白質，能夠作為其他用途。”

他說，黃梨酵素也有多方的潛能，未來可進一步作為制藥業和美容業的產品，但是由於我國黃梨產量仍面對不足的情況，還沒有走到這一個階段。

他表示，當局希望在黃梨領域這一塊，能夠達到“零浪費”（Zero Waste）目標，同時降低種植和生產成本，減少因為需要翻種而焚燒園地的次數，對環保有益處。

出席者包括大馬黃梨工業局主任魯哈達、副主任（營運）琳達、副主任（策劃與發展）莫哈末凱魯詹利。