大道競賽致男童拋車外 ​2司機不認罪 4千保外

（林茂18日訊）涉嫌在南北大道上競飈引發車禍導致一名2歲男童被拋出車外，涉案的兩名司機今早被控上法庭，兩人皆不認罪，獲準各以4000令吉保外候審。

兩名被告分別為本田Jazz轎車司機納畢爾哈里斯（23歲）及邁薇轎車司機塔雅仁（20歲），他們分別在事發後自首和被捕，並於今早在林茂推事庭面控。

兩名被告是在1987年陸路交通法令42（1）條文（魯莽駕駛）下被控，一旦罪成，可被判監禁不超過5年、罰款至少5000令吉或不超過1萬5000令吉。

控狀指出，兩名被告被控於2月10日下午3時許，在南北大道新那旺往愛極樂方向235.5公里處危險駕駛，兩名被告皆表示不認罪。

納畢爾哈里斯的代表律師莫哈末法爾漢為被告求情時指出，其當事人仍是學生，依然由父母撫養，要求推事降低保釋金數額。

同時，塔雅仁也以相同理由為自己求情，並指父母還得撫養3名孩子、負擔沉重，要求推事降低保釋金數額。

推事陳彩薇允許兩名被告各以4000令吉和一名擔保人保外候審，案件將於3月17日再度過堂，主控官為阿米拉。

兩名被告今早在家人陪同下出庭面控，抵步時沒有遮掩樣貌、神色從容，但獲準保外時分別佩戴口罩和用衣物遮臉、匆忙登上車子離開，嘗試避開媒體的攝影鏡頭。