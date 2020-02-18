【新型冠狀病毒】反對停止一切乘船出遊 世衛吁勿反應過度

（北京、日內瓦18日訊）新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延多國，引發國際關注。世界衛生組織昨天在日內瓦召開記者會，指中國以外地區只有“極少數人”染病，不可採取“全覆蓋式”封鎖對策來應對疫情。世衛表示反對停止一切乘船出遊活動，包括目前停泊在日本橫濱港、船上已有454人確診的“鑽石公主號”郵輪。

世衛公共衛生緊急計劃執行主任瑞安在記者會上問道，新冠肺炎疫情是否已成為大流行病。他說：“真正問題是，在中國之外，是否有嚴重的社區傳染？而目前我們並未察覺有此現象。”

他說，“如果我們因為可能有某個人接觸到某種可能的病原體這種萬分之一的機率，就中斷世界上一切搭船出遊活動，那該停止的活動就沒完沒了了。”

致死率2％ 比SARS低

世衛並指出，新冠肺炎致死率只有2%上下，低於其他冠狀病毒疾病，比如嚴重急性呼吸綜合症（SARS）和中東呼吸綜合症（MERS）。

至於停泊在日本橫濱港的“鑽石公主號”連日有多人確診，世衛正與日本政府及船上醫療負責人緊密合作，處理疏散等工作，關注如何“遏制病毒，而非圍堵人群”。

遏制病毒 非圍堵人群

世衛總幹事譚德塞稱，採取措施應該與情況成比例，全覆蓋式措施不可能有幫肋。他表示，即使在重災區武漢，患病率也只是每10萬人中有4人，“這是個非常嚴重的疫情，有可能惡化，但我們必須顧及實際感染人數。在湖北以外地區，只有非常、非常少的人染病”。

不過，世衛也表示，據中國所提供病患最新資料，新病例出現的數量已減少，但這種疾病在演變上的“每一種可能情況仍在我們討論中”。

另外，世衛率領的國際專家組聯同中國專家開始實地調查中國防控疫情的情況，專家組將到北京、廣東省和四川省考察，惟行程不包括重災區湖北省，尤其是武漢巿。中方稱，主要原因是湖北當前處在防控疫情的關鍵期，接待能力有限。

遠程會診攜手戰疫

遼寧和湖北兩地醫生通過視頻連線，進行遠程會診。屏幕一端是位於遼寧省瀋陽市的中國醫科大學附屬第一醫院遠程會診中心，另一端是湖北省襄陽市中心醫院遠程會診中心。襄陽市中心醫院專家團隊就新近患者的病情，通過遠程診療系統佐以影像，向中國醫大一院新冠肺炎醫療救治專家組做了詳細介紹。

殉職醫護可追封烈士

為了讓前線醫護人員“無後顧之憂”，中國中央軍委政治工作部、退役軍人事務部宣佈，若在診治或防護工作感染新冠肺炎死亡者，可評定為“烈士”，獲發放褒揚金和撫恤金。中國迄今已有至少6名醫護感染武漢肺炎死亡，包括“吹哨人”李文亮醫生。

湖北武昌醫院院長不治

湖北武漢市內武昌醫院院長劉智明因感染新冠肺炎，今早10時30分逝世，終年50歲，是第一個因染疫離世的醫院院長。

武昌醫院是武漢市新型肺炎首批定點醫院之一，劉智明是主任醫師，神經外科專家。武漢市衛健委對劉智明不幸去世表示沉痛哀悼，讚揚他不顧個人安危，帶領武昌醫院全體醫務人員奮戰在抗疫一線，為市防控工作作出重要貢獻。同院的59歲護士柳帆，上周五因感染新型肺炎不治。

中國推清肺排毒湯抗疫

中國國家中醫藥管理局及國家衛健委，聯合推介使用清肺排毒湯抗疫。國家中醫藥管理局科技司司長李昱說，這方法有良好臨床療效，目前10省有701宗確診病例使用清肺排毒湯納入觀察，其中有130人治愈出院，51宗症狀消失，268宗症狀改善，212人平穩。

根據國家中醫藥管理局的資料，清肺排毒湯源於中醫經典方劑組合，成份包括麻杏石甘湯、射干麻黃湯、小柴胡湯、五苓散，性味平和，惟此湯只用於治療，不適用於預防。

新冠肺炎比SARS難治

鍾南山估月底達高峰期

中國國內累計確診數字超過7.2萬宗，全國除了湖北以外的確診病例連續14天下降，每天痊癒出院人數亦連續6天過千。至今，全國累計1866人不治。

中國國家衛生健康委員會高級別專家組組長鍾南山表示，新冠肺炎重症患者的治療難度比SARS還大，且病毒造成的損傷也更難救治。對於中國國內的疫情，他估計2月中下旬達到最高峰，4月底將趨於穩定。

4月底趨穩

鍾南山昨天在廣州與武漢的廣東醫療團隊視頻會診時稱，疫情還有可能隨著務工人員往返，再次出現新的高峰，但主要的大中城市都採取強有力措施，做好出入人員的檢查，返程帶來新的疫情高峰的可能性不大。此外，他也承認，目前重症病人的救治存在一定困難，特別是危重症病人救治難度，較SARS時期更大，目前正尋找更多有效的藥物以及探索新的方法。