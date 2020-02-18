【鼠年興旺演唱會新春慈善宴】浩洋補捐1.7萬 高淵港口自消隊籌獲40萬

（威南18日訊）“浩洋五谷麥王”贈捐1萬7610令吉予高淵港口自願消防隊，讓日前該隊配合歡慶25週年而舉辦的《鼠年興旺》演唱會新春慈善晚宴，籌獲款項湊足40萬令吉。

該演唱會由本報主催和策劃，浩洋五谷麥王贊助，本月2日年初九晚在高淵港口仙法師公古廟禮堂舉辦，預設35萬令吉目標，用以增購一輛消防車和設立隊員子女教育基金會。

當晚籌獲款項為38萬2390令吉，浩洋健康食品工業有限公司董事經理王浩源補捐1萬7610令吉，以湊足40萬令吉。

王浩源昨午移交這筆款項予高淵港口自願消防隊理事會主席暨工委會主席許銀添，陪同者尚有顧問周湧明和隊長吳喜福。

王浩源高度讚賞高淵港口自消隊，因為該隊不止在救火和救災方面付出無私的奉獻，也熱心教育、社團和公益，一支志消隊發揮了很大功能和力量。

他說，爪夷、吉輦、角頭、北霹靂一帶若有火災和緊急事故，他們都會支援，救人如救火、救火如救人。作為一個非營利團體，該隊20年來沒有籌款，靠居民和熱心人士支持在地方上守望相助。

“我當晚參與見證25週年紀念，聽到該隊創立的故事相當感動，當初成立時一些隊員還是單身漢，現在已經成家孩子也長大了，所以決定設立隊員子女教育基金會，浩洋贈捐這筆款項是為拋磚引玉，希望可以盡一些棉力。”

許銀添：感謝浩洋熱心好善

許銀添指出，當晚王浩源宣佈補捐款項時，他和全體隊員非常高興，非常感謝浩洋的熱心好善。

他說，成立志消隊時，他還在念書，當時只有一輛三輪消防車，除了經費問題，也是因為當地的道路窄小，三輪車方便通行。

“每當發生火災，我們有幾個先鋒一定跑出來第一時間趕到災場，現在須經高淵消拯局協調才出動。我們覺得需要2輛消防車，若一輛出勤救災，還有一輛駐守自家門前，所以趁25週年慶辦演唱會新春慈善晚宴籌款。”

該隊每年的運作開銷大概要2萬5000令吉至3萬之間，全靠週年宴會的盈餘，以及200位名譽主席每年100令吉的樂捐維持。

出席者包括本報威省暨吉南區經理方國雄、浩洋五谷麥王活動與策劃專員鄭嫃意。