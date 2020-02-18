中國累計1772死 日本519確診

（中國·北京18日訊）中國官方今天通報新冠肺炎疫情數字，截至早上6時30分，中國境內新增死亡106例，累計死亡病例1772例，累計報告確診病例7萬647例。中國境外確診病例以日本居冠，目前累計519宗確診病例。

自去年底疫情爆發至18日早上，中國新冠肺炎確診人數增加2063例，累計確診7萬647例。昨日一天新增疑似病例1563宗，累計7264宗；單日死亡病例新增106宗、累計1772宗；治愈人數單日新增1855宗，累計1萬1281宗。

中國疫情重災區，湖北省累計5萬8182宗確診，死亡人數累計1696宗。

大馬目前累計22宗確診病例，9人治愈。

截至今早6時30分，中國境外確診病例以日本居冠，目前累計519宗確診2治愈1死亡，大部分患者是郵輪鑽石公主號的乘客。接著是新加坡累計77宗24治愈。第三高確診病例是泰國累計確診35宗，治愈15宗。

韓國累計30確診，治愈10宗；

馬來西亞22確診，治愈9宗；

德國累計16確診，治愈1宗。

越南累計16確診，治愈4宗。

澳洲累計15確診，治愈5宗。

美國累計15確診，治愈1宗。

法國12確診1死4治愈。

英國9確診8治愈、阿聯酋9確診4治愈、加拿大8確診2治愈、印度3宗3治愈、菲律賓3確診1死1治愈、意大利3確診、西班牙2確診、俄羅斯2確診2治愈、比利時1確診1治愈、柬埔寨1確診1治愈、斯里蘭卡1確診、芬蘭1確診1治愈、尼泊爾1確診、瑞典1確診及埃及1確診。