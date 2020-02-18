論文揭潛在目標 病毒或襲腎臟睪丸

（南京17日訊）除了導致肺炎，一些新研究已經指出新型冠狀病毒感染也可能攻擊腸道、肝臟等器官。而南京醫科大學附屬蘇州醫院泌尿外科樊彩斌等近日在預印本平台medRxiv上傳的一篇論文又提出了兩個潛在目標：腎臟與睪丸。

鑒於一些抗病毒藥物本身就具有一些腎毒性，加上病毒可能以腎臟為靶點，該團隊建議在新冠病人的臨床治療期間進行腎功能評估和特殊護理。

此外，醫生應該注意到可能的睪丸組織風險，對年輕患者的生育能力進行適當的評估和干預。

值得注意的是，發在預印本平台上的論文尚未經過同行評議，也未在正式期刊上發表。

論文摘要提到，一些研究表明有些新冠肺炎病人除呼吸系統損傷外，還出現了腎功能異常甚至腎損傷，其背後的機理尚不明確。

該團隊研究了3份既有的臨床數據，分別包含6名、41名和99名患者。第一個樣本是一起家庭聚集性感染，其他兩項數據集則顯示，新冠病毒感染者中有3%至10%出現了腎功能異常，表現為肌酐或尿素氮升高。此外，7%的患者出現了急性腎損傷。

論文也提到，在某些情況下，病毒引起的睪丸損傷可能導致男性不孕與睪丸腫瘤。此前研究表明，HIV、乙肝、腮腺炎等病毒可以進入睪丸細胞，SARS患者也曾出現並發睪丸炎，影響生精功能。