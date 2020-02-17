確診超SARS 8倍 中國1770死

（北京17日綜合電）截至週一下午，全球武漢肺炎（新冠病毒）的確診病例達7萬1352宗，而單單是中國確診病例便佔其中7萬又552宗，有關數據已超過沙斯（SARS ）的8倍（8069例），與此同時，中國因患武漢肺炎而死亡的人數也已高達1770人。

中國週日增加105宗死亡病例，即湖北100宗、河南3宗及廣東2宗，湖北省週一早上公佈過去一天的新增確診病例達1933起，新增死亡病例為100起，而有關新增確診病例的數量在連降3天後略升。

據湖北省衛健委通報，截至17日凌晨12時，湖北全省累計報告確診病例達5萬8182宗，累計死亡病例達1696宗。

中國衛健委的數據也顯示，中國再有1624人治癒，而累計康復者為1萬1049人。

目前，全球確診病例達7萬1352例，在菲律賓、香港、日本、法國和台灣各出現1死亡病例後，全球的累計死亡病例已達1775例。

病毒學研究領域專家管軼接受媒體訪問時曾說，“SARS的60至70%感染者都是來自個別超級傳播者，傳播鏈很清晰，只要封堵那幾個人的接觸者就可以了。但是這次，傳播源已經全面鋪開了，即使想要做流行病學調查，都已經做不了了。”

他估計，此次感染規模最終可能會是SARS的“10倍起跳”，“我過去經歷過這麼多，從沒有感到害怕，因為大部分疫情都可控制，但這次，我怕了。”