首相下周公布振興配套 林冠英：大馬最早推出

（賽城17日訊）財政部長林冠英表示，首相敦馬哈廸下周公布經濟振興配套，是其中一個最早推出經濟振興配套的國家之。

他說，政府這個時間點推出經濟振興配套並不遲，其他國家更遲。

他說，振興配套是為援助受影嚮領域而設計，政府視之為暫時性的挑戰，如果疫情在4月完結，振興配套能協助業界在疫情後迅速回彈。

他希望振興配套的推出能緩解新冠肺炎疫情對各領域的沖擊。

他也希望各個領域都可以在這項經濟振興配套中受惠。他說，配套“盡可能包羅萬有”。

他說，振興配套主要是援助受影嚮的領域，並確保這些領域能夠繼續生存，並維持投資者和人民的信心。”

“政府不可能完全補償受影嚮領域所蒙受的虧損，政府只能緩解他們的虧損，以便這些事業得以繼續營運。”

林冠英是今日在為5億令吉的中小型企業數碼配對補助金主持推介後，在記者會上表示，政府並不害怕面對經濟衰退，但有時其他恐慎更叫人害怕。

“有時恐懼感比疫情更嚴重，因此人民應該團結合作，不要聽從社交媒體及一些媒體的假新聞，並指衛生部已經採取很好的防疫措施，人們應該對衛生部有信心。”

出席者還有多媒體及通訊部長哥賓星、副財長拿督阿米魯丁、副企業發展部長拿督哈達南利和國民儲蓄銀行主席羅莎娜。