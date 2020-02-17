首名大馬患者痊癒 今無新確診病例

（布城17日訊）衛生部長拿督斯里祖基菲里說，本地首宗新型冠狀病毒肺炎的41歲男患者經治愈出院，而國內今日也沒有新的確診病例。

他發文告指出，國內的新冠病毒肺炎確診病例維持22宗，目前仍在醫院接受治療的患者有其中13人，另外9人在兩次檢測的結果都呈陰性後，已獲準出院。

“22宗確診病例中，12宗為‘受調查者’（PUI），8宗為密切接觸者，2宗則是從武漢回國的馬來西亞人；依國籍則是15名中國人、6名馬來西亞人和1名美國人。”

他說，衛生部危機準備與應對中心（CPRC）共有557名受調查者，同時也已確定316名密切接觸者。

有關威士特丹號郵輪上一名83歲美國婦女抵達我國後被確診的案例，祖基菲里說，在郵輪還沒出現確診病例前，我國經於2月14日與柬埔寨的國家對口單位（IHR National Focal Point）聯系。

“我於今天下午與柬埔寨的衛生部長曼本亨進行通話會議，以進一步加強兩國在對抗新冠肺炎上的合作。”

“我告知曼本亨有關該名美國病患的健康狀況，也告知他該名患者在重複測試中的檢測結果依然為陽性。”

祖基菲里表示，衛生部將在新冠肺炎疫情的應對方面持續與世界衛生組織（WHO）和各國衛生部密切合作，並密切追蹤密切接觸者，也會持續更新疫情的最新消息，採取適當且有效的防控。(LMY)