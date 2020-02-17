衛部證實含毒藥成份 促民勿購Energy Candy

（吉隆坡17日訊）衛生總監拿督諾希山宣布，當局已對證實含有受管制毒藥他達拉非（Tadalafil）成分的Energy Candy產品發出進口禁令。

他於今日發文告，提醒民眾不要勿購買相關產品，並警告仍庫存相關產品的人士，即刻停止分銷與銷售，包括停止在線銷售相關產品。

他說，在《1983年食品法令》13條文下，一旦罪成，可以被判處罰款不超過10萬令吉或坐牢不超過10年，或兩者兼施。

諾希山說，實驗室分析結果顯示，進口的Energy Candy產品，包括ExtrAli能量糖果，Extra Strong能量糖果和混合水果糖果（Mixed Fruit Candy），含有他達拉非這種受管制毒藥的成分。

他說，用於治療勃起功能障礙的他達拉非是一種受控制藥物，在《1983年食品法令》下被列為違禁成分。

他強調，這種藥物只能在註冊醫藥專業人員的監督下提供給患者，一旦誤用，會導致視力與聽力下降或喪失、血壓突然下降至危險水平、以及對心血管系統帶來影響，如中風及心髒病發作。

他促請消費人不要購買相關產品；若已購買，也不要服用。

“若身體出現任何不適，請向專業的醫護人員咨詢。”

諾希山強調，衛生部時刻關註危害消費人健康的問題，消費人若對食品安全問題有任何疑問，可以聯系附近的縣衛生辦公室或州衛生局，或瀏覽 http://moh.spab.gov.my或食品安全及品質組的臉書www.facebook.com/bkkmhq。