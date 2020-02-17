【第一時間】馬中抗疫共患難見真情

不需有樣學樣，仿傚柬埔寨首相洪森親自飛抵北京，當面向中國國家主席習近平展現柬埔寨與刻在抗擊新冠肺炎的中國政府和中國人民患難與共，相信中國領導人也能感受和體會到世界大多數國家包括大馬力挺及支援14億中國人民抗疫的濃情厚意，並心存感激。

正是因為這樣，習近平讚揚身為中國人民老朋友的大馬首相敦馬哈迪在中國人民奮力抗擊新冠肺炎的關鍵時刻，上週四提出兩國領導人互通電話的意願，體現了馬方對中方的情誼和支持，而敦馬表示，作為中國的真誠朋友，馬方已經向中方提供一批醫療物資，並願意繼續支援中方抗疫。

習近平堅信可戰勝疫情

敦馬這回與習近平互通電話不應被視為純屬象徵式外交“打招呼”，其實兩國領導人傳達了頗具意義的正面訊息，這集中反映在習近平堅信中國政府將帶領中國人民，堅決打贏這場疫情防控阻擊戰，並重申中方對疫情所採取的強有力措施，不僅是在對中國人民健康負責，也是在為世界公共衛生事業作貢獻，得到了世界衛生組織和世界各國充分肯定。

習近平指出，中國將繼續本著人類命運共同體理念，同國際社會加強合作，共同戰勝疫情。中方讚賞國際社會給予中國的寶貴理解和支持，尤其是大馬等週邊友好國家，從政府到民間都積極行動，為中方雪中送炭。

他表示，這是地區國家守望相助的生動體現。中國將繼續本著公開、透明的態度，同包括大馬在內的東盟國家加強防控合作，共同維護地區公共衛生安全。中國也將繼續像對待中國公民一樣，照顧好大馬和其他外國在華人員。

相對地，敦馬則讚賞中方為應對疫情而採取非凡的行動，並取得積極進展，認為這是中方作為負責任大國對世界公共衛生安全作出的貢獻。

敦馬表示，東盟國家願同中方就疫情防控開展合作。

他說，馬方相信在習近平指揮領導下，中國人民一定能夠戰勝疫情，中國發展一定能夠恢復正常。

世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞最近對中國防控疫情工作給予最新評價，他指出，中國採取從源頭上防控新冠肺炎疫情的措施，雖然令中國付出巨大的代價，但為全球應對疫情爭取了時間，有助減緩病毒向世界其他地區傳播的速度。

話又說回來，自新冠肺炎入侵大馬以來，國人並未過度恐懼和恐慌，中國駐大馬大使白天認為這歸因於大馬政府和衛生部一直非常冷靜和理性地應對疫情，並以透明的方式與民眾溝通，讓他們取得即時的信息。

白天大使也讚賞大馬衛生部所採取的防控基礎措施，讓大馬成為東南亞檢測病毒最快或最快之一的國家。

他表示，通過這次疫情更加理解到大馬的醫療水平，確實非常高。

對中國來說尤感欣慰的是儘管大馬的新冠肺炎確診病例絕大部份乃從中國“輸入”，但大馬政府至今所採取的防控疫情措施，既顧及中國人民的感受，更考量維護馬中兩國友好關係的大前提；最顯著的實例乃大馬並未全面嚴禁中國人民入境，也沒暫停來自中國的航班。

衛生部長祖基菲里日前再度表明，大馬沒有必要禁止中國人民及國際遊客入境，因為中國湖北省和武漢市肺炎重災區早於1月23日已宣佈“封城”；他解釋，我國只需在國際入境處對中國入境者進行篩檢便可。

大馬也不能輕易禁止中國航班，因為此舉將會影響我國的經濟，且須向WHO作出解釋。

無論如何，大馬仍須根據WHO的指示，隨時對國內的整體疫情的情況進行決策和調整。

疫情動搖不了馬中情誼

為了防控新冠肺炎疫情持續擴散，大馬有需採取某些必要的措施，以保障國人的生命安全和身體健康，理應獲得中國方面的尊重與理解，這方面包括禁止來自武漢市和湖北省，乃至所有陸續被“封城”的中國城鎮人民入境，以及甫宣佈的禁止所有從中國港口出發或曾在中國港口停泊的郵輪靠岸大馬。

正如習近平所強調，雖然疫情暫時影響中馬正常人員來往，卻動搖不了兩國人民的深厚友誼；他表示，中馬雙方要在攜手應對疫情挑戰的同時，持續深化兩國關係特別是共建“一帶一路”合作，創造更多合作成果，造福兩國和兩國人民。

文/劉漢良