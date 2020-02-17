7月起郵寄賬單 IWK一年徵4元

（八打靈再也17日訊）為鼓勵消費者轉以電子付費完成交易，英達麗水宣布從今年7月起，每張郵寄賬單將徵收2令吉。

在邁向綠色經濟發展的大前提下，我國不少企業及商家紛紛鼓勵消費者，改用電子付費的方式完成交易，以嚮應環保，並減少紙張使用量及碳足跡。

為此，英達麗水私人有限公司（IWK）宣布從今年7月起，每張郵寄賬單將徵收2令吉，消費者受促在7月前註冊為電子付費的用戶。

消費者只要註冊為電子付費的用戶，就可直接透過電郵免費獲得最新的賬單通知，並直接接收和查詢污水處理費的賬單。

此外，英達麗水也宣布，將把原有的賬單周期從4個月修改為6個月。該修改自1月起生效。

檳消協：推電子付費前 先讓長者學線上註冊

（檳城17日訊）檳城消費人協會中文組主任黃金安建議英達麗水（Indah Water）排污公司在推廣電子付費時，也應先進行教育工作，讓老年人學會線上註冊電子付費賬號。

英達麗水為鼓勵消費者轉以電子付費完成交易，今年7月起，每張郵寄賬單將徵收2令吉，而電子賬單則免費。

黃金安今日受訪說，推廣電子付費確實符合綠色經濟發展目標，但徵收2令吉郵寄賬單的做法，對於不會上網操作的民眾很不公平。

文盲不會操作

他解釋，英達麗水在做決定前，應考慮樂齡人群體，比如將電子付費的操作簡單化，再觀察老客戶的接受及適應度後才推行，而非直接徵收費用，倉促的讓人民跟上腳步。

“對於不識字的群體，甚至不知如何註冊電子付費帳號，或年長者學不會複雜的電腦操作程序，這些都是英達麗水做決定前，就應該要顧及的事。”

他說，英達麗水可讓電子付費用戶提供回扣等促銷，而不是通過徵收郵寄費用，讓民眾轉用電子賬單和電子付費。

黃偉益：綁定帳號享回扣 盼效仿天地通收費法

財政部長特別協調員黃偉益也希望英達麗水效仿電訊公司天地通的收費方式，要求電子付費用戶使用銀行卡綁定帳號後，每月自動定期付費，也可享有回扣，藉此提供付費便利，也間接鼓勵民眾註冊電子賬號享受回扣優惠。

他受詢時說，未來是“無紙”時代，英達麗水鼓勵用戶電子付費和接收電子賬單，值得鼓勵和推行。

“國家能源公司及馬來西亞電訊公司早已推行電子化，英達麗水雖稍緩推行，但也算是好的開始。”

他說，據了解，英達麗水未來會提供2種方式寄賬單，包括電郵或登入電子付費帳號，樂齡人士可向兒女或年輕友人求助，學習申請賬號。

他指出，如今50歲至60歲人士都會使用智能手機，只要願意學習，相信英達麗水的做法不會成為阻礙。

他也說，英達麗水每個月都是固定收費，民眾可選擇預付方式，就無需抽空去郵政局支付，節省時間。