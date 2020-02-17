【 羅斯瑪砂太陽能供電案】 教部前秘書長不解 具遠見納吉倉促下指示

（吉隆坡17日訊）教育部前秘書長丹斯里瑪蒂娜聲稱，前首相拿督斯里納吉是一位具遠見和聰明的領袖；她不解為何對方會下指示，以倉促方式執行Jepak公司提議的混合太陽能項目。

本案進入第7天審訊，瑪蒂娜在主控官阿克蘭副檢察司的引導下念出書面證詞時提及，納吉作為領導，凡事以謹慎態度對待項目成本及執行要求，經常提醒秘書長，要確保申請項目具“做好準備立即實施”的特性。

她解釋，上述“做好準備立即實施”意即準備好撥款、做好計劃書及準備實施項目。因此，不解納吉為何在沒周詳計劃及深入研究，或經教育部討論下，便倉促發出附加指示來執行成本極高、大規糢且風險性高的混合太陽能項目。

也是本案第6名證人的她表示，由Jepak公司提議的混合太陽能項目有極高風險性，需仔細及小心研究這項由一家公司執行價值12億5000萬令吉的項目，加上執行範圍廣等多種課題都需考量。

沒提供詳細成本分類

瑪蒂娜在2016年6月21日，依據首相辦公室志期2016年6月7日附有納吉註解信函，下令教育部官員，包括副秘書長、採購及資產管理組及教學發展組執行相關指示。惟該公司並沒提供詳細成本分類、工作範圍及為工程委任合格顧問。

她提到，教育部當時並沒必要加速執行混合太陽能項目，因為該項目不在教育部發展項目內，該部的原始計劃是提供柴油發電及鏈接電源線路而已。

她也曾受雷耶爾（Jepak公司董事經理兼大股東賽迪的夥伴）及拿督里查曼蘇（羅斯瑪案）的施壓，前者使用納吉的名義向她施壓；後者則在她提出沒撥款的理由後，約略以“老板知道該怎麼做的啦”回應。

“前教長拿督斯里馬哈基爾（本案第5名證人）也向我投訴，指納吉同樣對他施壓，包括納吉曾以口頭指示執行混合太陽能項目，並感心煩因項目被拖延。納吉分別在2015年12月1日及2016年6月7日發出的註解，指示其執行Jepak公司提出的混合太陽能項目。”

瑪蒂娜說，她曾在2016年9月2日致函財政部時任秘書長丹斯里莫哈末伊萬，旨在向財政部要求附加撥款，數額為4億6170萬令吉，因她認為，使用教育部的行政撥款，支付這項混合太陽能項目並不夠。

她在2016年9月2日退休，但雷耶爾分別在2017年10月或11月及2018年5月期間，透過Whatsapp向她發出信息。這些信息，可見雷耶爾和賽迪有意見沖突，雷耶爾正設法從賽迪手中搶奪混合太陽能項目。

她解釋，雷耶爾告知她此事是希望獲得她的幫忙，讓他與時任首相會晤，目的是從賽迪手中奪取混合太陽能項目。

“雷耶也說，若我不幫忙，他將向反對黨爆料，混合太陽能項目涉及‘PM’（首相）及‘Mem’（夫人）。”

此案檢控團隊成員有拿督斯里哥巴斯里南、拿督莫哈末都舒基和阿末阿克南及迪巴納伊爾等；辯護團隊有拿督加吉星、拿督阿伯丁及阿茲魯等。

羅斯瑪被控向Jepak公司索賄1億8750萬令吉及收賄650萬令吉，以協助Jepak控股公司以直接協商方式，獲教育部在396所砂拉越鄉區學校安裝太陽能供應合約的酬金。因而抵觸《2009年反貪污委員會法令》16（a）（A）條文，並可在相同法令24（1）條文下被定罪。一旦罪成，每項控狀可被判處坐牢20年，及被罰款不少於賄金的五倍。