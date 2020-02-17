巡視郊外嶺公寓坍塌 郭素沁捍衛聯盟起爭執

（吉隆坡17日訊）甫從歐洲回國的原產業部長兼士布爹區國會議員郭素沁，今日與吉隆坡市政局官員及郊外嶺居民協會巡視郊外嶺施工公寓坍塌工地現場，恰巧捍衛郊外嶺聯盟的數名成員在也在現場，雙方一度發生爭執。

郭素沁在工地現場召開新聞發布會時，半途遭到當地數名居民“打岔”質問，約15分鐘的新聞發布會結束後，她就在警方和保鏢的保護下離開。

郭素沁離開之後，捍衛郊外嶺聯盟的數名成員與當地居民就對著媒體記者抨擊郭素沁，指責她在過去兩年不曾就郊外嶺過度發展的課題，與他們召開會議討論，他們對此感到非常失望。

郭素沁在新聞發布會上強調，她不曾忽略郊外嶺過度發展的問題，更不曾逃避身為當地代議士的責任。

否認忽略選區民生課題

她表示，公寓發生坍塌事故時她身在歐洲，並在回國後就趕到事發現場，然而馬華士布爹區會副主席陳君兒卻指她擔任部長後就忽略選區的民生課題。

“陳君兒甚至說我忽視大選前許下的承諾，還說我在上屆大選利用反對郊外嶺過度發展的課題來贏取選票，在大選後就置之不理。”

她表示，陳君兒的的指控都並非不實，因為公寓工程是於2017年3月13日獲吉隆坡市政局發出發展準證，隨後同年6月19日獲得建築規劃，而工程是在2018年2月開工，而她根本沒有權利批準任何工程。

她說，由於郊外嶺周遭有許多屋業工程，她曾在2017年連同郊外嶺居民協會辦了簽名反對活動。

她說，公寓工程發生坍塌事故屬於工地意外，涉及的各單位也已展開調查，大馬職業與衛生機構（DOSH）將會使用1個月的時間去調查，同時發出1個月的停工令。

她強調，她今日到來的目的是要厘清事件的來龍去脈，表明她對這起事故的關註。

她指出，她了解居民對於工程坍塌事件的擔憂，但大家應該要明白，工程其實是在2017年獲批準，她當時曾就多項屋業工程與市長面談過。

“市長給我的答複是，市政局和聯邦直轄區都已重新探討多項已獲批準的工程，但此舉卻引起發展商的不滿。”

指舉報反貪會屬隆市局權力

對於有居民不滿她未曾召開市民會議一事，郭素沁強調，當時正在大選期間，她無法做出任何行動，當時聯邦直轄區部長還未委任，而工程已經施工了。

有媒體詢及郭素沁是否會向反貪會舉報，她說，這是屬於吉隆坡市政局的權力，而且還要考慮到當中是否牽涉任何貪污隱私，才可考慮這麼做。

另有媒體詢問吉隆坡尚未恢複地方議會選舉，導致許多地方民生課題都需要由國會議員和聯邦直轄區部長代為處理，因此是否有必要恢複地方議會選舉以加強透明度和問責制時，郭素沁表示，這並非她的管轄範圍，應該交由房屋及地方政府部長回答。

“如果我代其他部長回答了，那其他部長是否也會就棕油價格及相關課題發言？”

她強調，現階段會與吉隆坡市政局及郊外嶺居協一起繼續跟進事態的發展，而她並非不要給予協助，難道直接暫停工程嗎？

“這是我的選區，我今天不是來為自己喊冤的，我只想知道事情的來龍去脈！”

捍衛聯盟：直區部長上任2年 說好的市民會議呢？

郊外嶺居民協會主席黃振財表示，一切調查應該交給相關單位處理，並耐心等待調查報告，這才公平。

然而，捍衛郊外嶺聯盟成員孔錦賢卻抨擊郭素沁在居民與媒體前的說辭不一致！

他表示，他們今日到場的目的是為了要見郭素沁，同時要求她舉辦市民會議，但郭素沁一直回避他們，聲稱要等到聯邦直轄區部長委任後才會協助舉辦。

“如今，聯邦直轄區部長都已上任兩年了，市民會議仍然毫無進展！”

他說，目前被停工的公寓工程對面，還有一項屋業發展在施工中，而且是同一個發展商的工程，因此當地居民不免會提心吊膽，尤其在天氣不佳時，大家都很擔心會再發生意外，因此希望大馬職業與衛生機構對此展開調查。