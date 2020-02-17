違規擺檔遭取締 小販亮刀威脅執法員

（亞羅士打17日訊）水果檔小販一再違規擺檔而被取締後，竟亮出小刀向執法人員發難，之後更無視執法人員，自行收拾檔口離開。執法人員已就此事向警方報案。

上述事件於本月14日上午10時30分，發生在米都直落彎也巴剎。

該名約50歲的華裔小販因違規擺檔，二度接到亞羅士打市政廳執法人員發出通令，但之後還是重蹈覆轍。

事發當天，執法人員再度檢舉欲充公檔口時，他突然發狂，手持小刀不斷辱罵執法人員，更大力掀起檔口，之後再持刀走向執法人員發難，所幸執法人員及時閃開，才未釀成流血事件。

過後該名小販自行收拾檔口，在離開前仍不斷辱罵執法人員。

小販被扣4天

亞羅士打市政廳執法組主任阿末沙希爾指出，該名小販早前因違規而被撤銷小販營業執照，更被列入黑名單。

他說，據調查，該小販之後還是照舊原處擺檔，不但超時營業，還占用到其他小販攤格范圍。

他指出，這次執法人員再度取締該小販，卻遭對方持刀威脅，所幸沒釀成受傷事件。執法人員已就此事向哥打士打縣警方報案。

哥打士打縣警區主任莫哈末羅茲說，警方已在昨日扣捕該名小販，並延扣4天助查。此案是在刑事法典186（阻礙公務員執行公務）條文及307（企圖謀殺）條文下展開調查。