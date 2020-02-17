吉拆除國防部地段民宿 業者法律訴訟索賠

（雙溪大年17日訊）15年前就建在隸屬國防部土地上的民宿，今早被執法當局拆除，民宿業者聲稱不滿當局沒有作出賠償，將採取法律訴訟追討損失。

以吉州土地與天然資源部主任拿督莫哈末仄奈為首的小組，今早8點在瓜拉姆拉縣署主持會議後，9點抵達民宿現場展開拆除行動，有近百名執法人員，包括土地局、雙溪大年市議會、福利局、警方，以及消拯局官員陸續趕抵現場。

15年前已興建

不過截至中午12點，執法當局尚未對媒体發表任何談話。

現場也有多名交警維持交通秩序，警方也安排輕型鎮暴隊到場，以免發生不愉快的事件；由於陣容浩大，路過民眾皆感好奇而放慢車速看熱鬧。

另外，達魯安曼水務公司與國能有限公司也調派職員到場截斷水電供服務。大年市議會主席弗茲，以及瓜拉姆拉副警區主任山蘇丁等也在場。

自稱是土著團結黨永久黨員的民宿業者拿督胡再尼受詢時說，該地段在被政府列為國防部地段時，其祖父已在該處耕種，至今約120年；而他是在15年前耗資90萬令吉開發成為民宿，占地約1.5依格的民宿有40間房間，其中20間免費讓貧窮家庭居住。

貧窮家庭無住處

胡再尼強調，該民宿並沒有賺錢，大多數都是作為慈善福利活動，被鏟平後，居住在該處的貧窮家庭何去何從？因此他希望政府能網開一面，展延鏟平，讓他有時間向政府提出申請。

據悉，該民宿在三、四年前，曾被執法單位查封，不過在政治人物介入後，問題一度被展延處理。（CSH）