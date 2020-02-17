出席安邦新春晚會 劉華才阿茲敏同桌引聯想

（檳城17日訊）繼首相敦馬哈迪於大年初一出席民政黨新春團拜引起各方揣測後，民政黨全國主席拿督劉華才昨晚出席雪州安邦舉行的2020年度安邦庚子年新春晚會，並與公正黨署理主席拿督斯里阿茲敏及副主席祖萊達同桌現身宴會，期間雙方互動頻繁，再引起諸多聯想。

劉華才在其臉書專頁上說，他是受經濟部長兼雪州國際山莊區州議員拿督斯里阿茲敏，和房屋及地方政府部長兼雪州安邦區國會議員祖萊達的邀請，與一眾民政領袖出席了兩人在雪州安邦舉行的2020年度安邦庚子年新春晚會。

“如果大家還記得，就在不到一個月前，阿茲敏和首相敦馬哈迪伉儷也出席了民政黨年初一的新春團拜。”

“其實，在馬來西亞這個多元民族國家，大家不分彼此之間的差異、社會地位或政治背景的不同，共慶佳節，是大馬獨有的文化特色。”

他說，我們應該多提倡這種成熟開放且不看膚色的和諧思想，證明文化差異也可以讓我們團結起來。

他在文中續提及，經濟部長阿茲敏也在演講中承諾，政府將採取經濟方案，減少新冠病毒爆發對國家經濟的影響。

房屋及地方政府部長祖萊達也表示，政府將致力於通過公平公正的分配撥款，來協助地方政府及推動地方發展。

他直言，作為國家的一份子，只要是對人民有利的政策，民政黨都會支持，我們也希望踏入新的一年，國家少一點政治權鬥，多一點朝野合作。