張念群：二度傷害 校園霸凌視頻別亂轉發

（文冬17日訊）教育部副部長張念群坦言，最讓教育部感到頭痛的是社交媒體網絡不斷傳出學校霸凌的舊視頻，有些發生在2016年，也有的2018或2019年發生，但不知情者會以為又發生霸凌事件。她因此呼籲人們不要把霸凌舊視頻當新的視頻不斷轉發，以免引起社會的誤解，對學生造成二度傷害。

“我也接獲有人轉發給我一個霸凌的舊視頻要求我去解決，但那是2016年發生在印尼的。”

張念群今早在文冬蘇萊曼中學舉行的全國“走，上學去”計劃主持推介禮儀式後，在記者會上如是表示。全國總警長拿督斯里阿都哈密也是座上嘉賓。

她希望民眾不要馬上轉發和分享霸凌視頻，因為這些視頻沒有註明日期，往往讓人以為是最近發生，所以大家在傳發時必須再三求證。

“其實這些霸凌事件早已獲得校方和家長妥善處理和解決，如果繼續瘋傳，無疑會對涉及學生造成二度傷害。”

另外，她指出，由教育部和全國教專職職工會（（NUTP）及警方聯合推行的“走，上學去”計劃（Jom, Ke Sekolah）取得效果，學生涉及毒品案有下降的跡象。

她說，在2019年，全國涉及毒品案的學生共有1249人，比2018年的1719人，從0.056%下跌了0.026％。

她表示，“走，上學去”計劃獲得警方的參與和配合，主要目的是改善學生的紀律問題，當校方發現學生涉及一些罪行，可以通過學校聯絡警官到來協助，以便獲得改善。

她也說，在這方面，全國教專職工會也印製了7萬5000本指南小冊子給予中小學和學校聯絡警官，以便加強聯繫和合作，共同改善學生紀律問題。

另一方面，阿都哈密表示，學校聯絡警官在處理學生紀律問題上扮演了重要的角色，除了關注學生染上不良嗜好，還有各種族學生髮生爭執和校園霸凌等事件，以把問題減低。

他致詞時也說，警方非常關注青少年犯罪問題，尤其是還在求學的學生，也避免學生成為洗黑錢和網絡騙錢等的受害者，所以學校聯絡警官必須確保校園求學環境安全，灌輸學生良好道德觀念，以及與校方和董家協保持緊密聯絡，共同塑造品學兼優的下一代。