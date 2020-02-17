納吉與妻女檢查一馬案扣押物 法庭准延期14天

（吉隆坡17日訊）前首相拿督斯里納吉和妻女獲准檢查反貪污委員會在一馬發展公司（1MDB）案下所扣押物品的案件，法庭今早批准了控方申請，將物品檢查的工作延期14天，即最遲須在3月2日前進行。

高庭是在今年2月3日裁決，納吉和妻女獲准實體檢查物品，惟須遵守相關的條件，包括申請方進行檢查的場所須由政府規定，檢查也須是在諭令後的兩個星期期限內進行，即理應是在今天完成檢查被放置在國家銀行的物品。

主控官阿米爾扎基向承審法官莫哈末再尼提呈上述延期申請。

上週五的案件管理中，控方指接獲國家銀行來電通知基於安全原因，無法提供檢查，因此，將提呈延期申請及一份宣誓書，以解釋無法執行該諭令的原因。

阿米爾扎基告訴法庭，所有的檢查工作須在以下4天，即今年的2月22日、23日、29日或3月1日進行。上述日期皆落在週末和週日，這是為了不幹擾國家銀行的日常工作。

莫哈末再尼批准控方上述申請，同時也諭令須在檢查之後的14天內提交物品檢查報告。

67歲的納吉是在2018年7月18日入稟申請通知，而妻女則在同年的7月19日入稟，以取得反貪會在2018年5月17日所扣押物品的完整詳情，及對物品進行實體的檢查。

據納吉入稟申請的理由所指，有部分盒子、袋子和收納容器的內含物在被扣押時，物品的原封包裝已被移出，以致辨認相關物品時出現了混淆。

69歲的羅斯瑪和32歲的諾雅娜則要求實體檢查及研究被扣押的物品，因控方提供的物品照片不夠清晰。

上述兩項申請所包括的扣押品是315個各品牌手提袋、14枚各品牌手表和27雙鞋子及各國貨幣現金，包括53萬7000令吉、2700英鎊、287萬斯里蘭卡盧比，以及18萬7750令吉和32萬零500英鎊舊幣。