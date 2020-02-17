方美錸：25%家有8旬長者 爪夷村可申列長壽村

（威南17日訊）爪夷區州議員方美錸向爪夷村鄉區管理理事會建議，把該村列為“長壽村”並申請列入大馬紀錄大全。如果理事會有意願，他會負責詢問申請條件和細則。

爪夷村約有420間住戶，人口約2500人。農曆新年前，當地天后聖母宮理事會頒發102份禮物給村內超過80歲的長輩，平均約有1/4的住家有80歲以上的樂齡人士。

方美錸昨晚出席其服務中心與高淵國會議員曼梳及爪夷村鄉區管理理事會聯合主辦的新春開放門戶儀式上致詞。活動在爪夷村舉行。

方美錸提到，高淵楣南1000英畝土地將在今年5月開始動工填土，做為未來5年檳州工業發展用途。5年後，楣南不再是棕油園，而是一個工業區，有了工業就能帶給當地人民就業機會。

他表示，檳州首長曹觀友已宣佈，威省未來的商線發展包括發展工業、農業、畜牧業和養殖業，楣南未來會是一個工業區。

他也談到，自從3個月前高淵浮橋頭路線調整後，從理科大學分院和路邊甘榜哈芝奧曼的交通工具必須U轉，導致南北大道爪夷出入口早晨大塞車。

“針對這項問題，我在本週已約見公共工程局、南北大道公司、警方專門針對這課題進行會議討論，尋找對策。”

村民受促舉報非法垃圾場

爪夷村鄉區管理理事會主席鍾瑞平呼吁村民關注村外大路旁出現非法大垃圾場，一旦見到垃圾羅里出入，馬上記下車牌舉報。

他說，爪夷村曾經是黑斑蚊熱點區，垃圾場衛生問題應該被關注，以免影響村民的健康。他也提醒村民改變習慣勿再焚燒垃圾破壞環境，應把垃圾打包起來，讓垃圾車載走。

鍾瑞平也提醒家長，在家裡和孩子用方言溝通，讓孩子多學一種語言，未來在職場上多了一個優點。

出席嘉賓包括威南警區主任沙菲宜、高淵消防局官員再林、水利灌溉局官員法西爾、威省市議員王育璇、蕭偉洪、威南新村發展官吳宗海、威南縣長耶茲曼等。