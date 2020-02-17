收費制度磋商中 米都電子泊車 料下月逐步推行

（亞羅士打17日訊）亞羅士打市政廳管轄的停車場原定2月1日起，逐步採用無現金停車收費系統，但因收費制度還在磋商，即是否採用一次性付費或計時收費，因此這新系統料最快也會在下個月才能逐步推行。

PARKSPOTS有限公司是獲承包管理隸屬亞羅士打市政廳的停車場，在推出的新系統下，民眾不能再以現金支付，可選擇用一觸即通卡（Touch n Go）、使用信用卡或扣帳卡來感應式支付（payWave）。

米都萬和大廈（即海頭墘小販中心）和聖淘沙廣場旁邊的停車場將率先落實這系統，收費亭子外已裝設了無現金收費系統，但還未能正式啟用。

在這收費亭子外張貼了通告，內容是說：PARKSPOTS有限公司已獲授權，從今年1月1日起，接管亞羅士打市政廳的停車場，並會從2月1日起，每輛駕入停車場的收費為一次性2令吉，管理層也會準備月票。

小販家長反對一次性收費

亞羅士打市議員馬寶慶接受光明日報記者訪問時說，有關無現金收費系統還未開始使用，市政廳目前仍與有關公司洽商關於停車收費事宜。

他說，有關公司早前在萬和大廈停車場張貼通告，預先向民眾說明往後新系統的收費，但市政廳則接獲當地小販及一些載送子女補習的家長反映，指一次性收費不合理，要求降低收費。

“萬和大廈範圍內除了有補習中心和海頭墘小販中心外，大部分商家已搬遷到其他地方經營生意，所以小販和家長們都認為一次性收費2令吉太昂貴。”

他透露，以往市政廳職員在亭子內向每進入停車場的轎車司機，徵收一次性2令吉收費，包括了只是要載孩子到補習中心的家長，因此引起民眾反彈，希望未來新系統可改善。

他說，目前市政廳在收費上向有關公司磋商首15分鐘可豁免收費，之後時間是按時間來計算，但這商討結果還未定奪。

他指出，除了萬和大廈和聖淘沙廣場旁邊停車場會率先推行這系統，其他停車場也將逐步私營化予該公司管理。