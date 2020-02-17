首個潛在治療新冠肺炎藥物 “法維拉韋”獲批上市

（北京16日綜合電）浙江省台州市委宣傳部微信公眾號消息，浙江海正藥業股份有限公司研制的“法維拉韋”（原名“法匹拉韋”；favipiravir）正式獲得中國國家藥監局批准上市，這是在疫情期間全國第一個批准上市的對新冠肺炎具有潛在療效的藥物，將對疫情防治發揮重要作用。

按照科技部消息，法匹拉韋是目前治療新冠肺炎3個臨床試驗西藥之一(另外2個是：磷酸氯喹和瑞德西韋)，對治療新冠肺炎初步顯示了較明顯的療效和較低的不良反應。

根據了解，有關物已於週日在海正藥業正式投產。

學者指源頭或涉蝙蝠實驗

另外，新冠肺炎疫情爆發源頭仍未有定論，有中國生物科學領域學者在網上發表論文預印稿，指出病毒可能與武漢疾病預防及控制中心（WHCDC）的蝙蝠實驗有關。論文表示，研究得到國家自然科學基金讚助。科技部早前表示蝙蝠是最可能的源頭，又要求加強對實驗室病毒管理，確保生物安全。

香港《明報》報道，華南理工大學生物科學與工程學院教授肖波濤上周在全球學術社交網站Research Gate發表論文，摘要提及，與新冠病毒基因排序高度相似的菊頭蝠CoV ZC45冠狀病毒，最早發現於雲南及浙江，距離最早爆發疫情的武漢華南海鮮市場遠逾900公裏，這裏人口密集，蝙蝠飛至的可能性“非常低”，蝙蝠亦不為當地人食用。

報告提到其他途徑的可能，指出武漢有2實驗室，除距海鮮市場12公裏的中科院武漢病毒研究所，還有距市場僅280多公尺的WHCDC，有 關中心關有動物作為研究目的，包括收集及分辨病原體，過往亦曾從湖北、浙江捉來上百只蝙蝠進行實驗。另外，研究員曾於2017及2019年接受訪問時提及幾場意外，包括受蝙蝠襲擊，蝙蝠的血濺到皮膚、沾到蝙蝠排尿而自我隔離14日；以及在蝙蝠身上發現活蜱蟲等。