獅城再多3確診 1空軍感染

（新加坡16日訊）新加坡新增3起新冠肺炎病例，其中兩起與神召會恩典堂相關，包括一名新加坡空軍部隊的職員。

《聯合早報》報道，這名新加坡空軍部隊的職員是43歲男子，他住在大巴窯八巷，曾到神召會恩典堂的東陵教堂。另一名確診的教友則是29歲男子。

最後一名病例是71歲新加坡婦女，她是第41起病例，即71歲阿伯的家屬。這位阿伯曾去過曼德裏路的衛理公會巴耶黎峇堂（Paya Lebar Methodist Church），也曾參加過布萊德嶺居民委員會的聚會，還去過高文的學前中心Pat’s Schoolhouse接孫子。

今天有一人出院，在加護病房的病危病患則從昨天的6人減少至5人。

新冠肺炎疫情在重創旅遊業和交通業之外，預料將對新加坡經濟產生更廣泛的影響，新加坡副總理兼財政部長王瑞傑因此宣布推出配套助家庭應付生活費，並強調新加坡能從這場疫情中恢覆。

有關配套的詳情，將在後天（2月18日）的政府財政預算案聲明中公布。

王瑞傑今天走訪加冷消防局時錄制了一段視頻，向新加坡人信心喊話。他在視頻中坦言，新加坡接下來須應對疫情所帶來的經濟影響及新的不確定因素，一些領域如旅遊業和交通業已遭受重創，可以預期的是，疫情將對經濟產生更廣泛的影響。

他說：“隨著信心受影響，企業和消費者可能削減開支。中國生產被幹擾，也打亂了全球供應鏈，將影響貿易和制造業。員工和企業理所當然地會感到擔憂。”

王瑞傑因此將在來臨的財政預算案中，宣布一系列廣泛的措施，支持有能力的公司並協助員工繼續受雇。

這些措施包括給予薪金援助、提供稅務回扣或租金豁免，額外支持受重創的行業，以及鼓勵企業和員工利用這段時間來進行重組、培訓或提升等。