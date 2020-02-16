馬大：疫區歸來須隔離 沒症狀可在宿舍走動

（八打靈再也16日訊）馬來亞大學指出，被指“趴趴走”的學生然是從疫區回來，但沒有出現癥狀，在專業團隊評估與勸告下，校方才允許他們在被列為隔離中心的第十宿舍內自由走動。

馬大今日發文告強調，這些學生雖然被隔離，但沒有出現疫情病癥，因此不需要被禁閉，只要沒有出現病癥，就可以在第十宿舍內集體活動。

文告補充，專業團隊成員包括由學生診所成立的馬大醫藥團隊等，同時也獲得各單位協助，以確保能有效執行隔離觀察工作，竭盡能力保護3萬名馬大師生的健康。

同時，也有14名住在第十宿舍的學生成為志願者，在隔離期間執行不同任務，並在校方宣布將第十宿舍設立為隔離中心後，以人道精神成為志願者。

“自從爆發疫情後，馬大與衛生部及教育部保持密切聯系，以聽取政府的抗疫指示，包括成立隔離中心，將從中國回來的學生隔離觀察，無論是中國或者其他國籍的學生，都會接受馬大醫藥團隊成立的檢疫隊觀察。”

文告表示，若有學生在隔離觀察期間出現病癥，校方將按照標準作業程序，避免相關學生接近其他學生。

至於志願者則將負責安排被隔離學生的生活起居，如分配房間鑰匙，校方也肯定志願者所采取的積極態度，不時提供意見以改善觀察工作，但他們不會執行檢疫工作，同時也確保他們有口罩與消毒洗手液。