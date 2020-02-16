馬大防疫措施疏漏 馬大學聲陣線今晤校方促交代

（八打靈再也16日訊）由馬大新青年、馬大學生力量及馬大民主陣線組成“馬大學聲陣線”（Suara Siswa UM）將針對校方在防疫措施上的疏漏與管理散漫，於明天下午2時30分與馬大校方會面及表達不滿。

馬大學聲陣線也會促請校方停止使用馬來亞大學敦阿末再迪宿舍（第十宿舍；KK10）作為隔離中心，同時委派正規與專業的健康人員為學生進行健康檢測與防疫工作。

馬大學生會主席莫哈末阿克瑪於今日在第十宿舍外召開記者會說，馬大學聲陣線希望馬大校長拿督阿都拉欣能夠出席與學生代表會面。

他也譴責校方以威脅手段，警告大專生不能向外界發表有關該校所進行的新冠肺炎防疫措施事宜，不然便將援引大專法令對付，這些學生因為害怕因無法於今天挺身站出來發表談話。

14志願者負責處理登記

“馬大第十宿舍內共有14名志願者負責處理研究生、大學本科生和交換生的登記，但他們過後卻被告知必須負責防疫隔離事務，因為該宿舍大樓已經成為防疫隔離中心，且會隔離長達兩周。”

莫哈末阿克瑪說，由14名志願者負責550名中國籍留學生的日常，為他們派發食物等，這已經超出他們原本工作範圍事務。

他說，更甚的是，當志願者要求馬大信息技術中心為他們提供電腦設備及進行配備設置

時，卻被告知負責人擔心受到感染而不願意前來宿舍，一切都交由學生設置。

“校方也規定中國留學生必須待在隔離中心長達14天，不得離開。”

“有志願者在這段隔離期間甚至面對中國留學生的謾罵與責備，並質問校方為何要隔離他們？可是，志願者只是履行職責，無法解答他們的疑問。”

莫哈末阿克瑪說，一旦有志願者在隔離期間因沒有受到保護而感染新冠肺炎病毒，校方應該負起全責，包括承擔他們的醫藥費用。

若出現感染促校長辭職

他強調，校方應該聘請更專業的健康人員負責學生的健康檢測與隔離事，所以，馬大第十宿舍若出現感染事件，馬大校長必須引咎辭職。

另外，馬大新青年代表葉紋清譴責馬大管理層無能，並促請馬大管理層必須就隔離政策一事，向全體學生致歉。

他說，馬大第十宿舍實行的隔離措施其實不符合標準作業程序，因該宿舍的洗手間是由多個房間共用，既沒有提供口罩與消毒液等設備，也沒有設下指定廢棄口罩處置的區域。

他說，第十宿舍內據知有500多名被隔離的中國留學生，但目前還有本地生和交換生共同居住在一起。

“如果無法保證馬大生的健康安全，我們會敦促所有學生罷課。”

馬大第十宿舍行動委員會主席莫哈末艾曼強調，他們今天揭露此事是希望校方能給予他們合理的解釋，並非刻意破壞學校的名聲。

他說，校方沒有安排正規的健康人員協助處理學生登記事宜，因此，14名志願者唯有自行去處理，但他們目前已經退出工作團隊。

馬大第十宿舍行動委員會署理主席法漢安然說，有人在社交媒體對志願者做出種種不實的言論，包括指責他們是種族主義、反中國等等，但志願者希望校方能夠公平對待他們。

“如果你真的要指責，就來到宿舍這里巡視情況後，才發表言論。在還沒發表之前，不要指責我們是種族主義，也不要污衊我們，更不要將矛頭指向第十宿舍。”

他說，馬大管理層包括校長，直到今天都不曾來到第十宿舍巡視。

出席記者會的包括馬大學生會秘書哈菲占。