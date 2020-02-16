旺姐駁斥柬“誤診”指責 美老婦二驗皆確診

（布城16日訊）針對第22宗新冠病毒肺炎確診病例患者──停泊在柬埔寨的威士特丹號郵輪上的83歲美國女乘客，在抵達馬來西亞後確診，柬埔寨衛生部要求我國重新檢測以確認老婦是否真的確診，旺阿茲莎駁斥我國可能“誤診”的說法，強調該名老婦確實是確診患者。

她在媒體匯報會上強調，我國為老婦進行了兩次檢驗，因檢驗結果都呈陽性，才宣布老婦確診。

“第一次檢測可能會說我們沒有遵循應有的程序，但就如衛生總監所說，我們向有關方面展示了我們所遵守的程序，他們也認同，我們的程序實際上屬於世界標準。”

柬埔寨衛生部在美國老婦確診後發布緊急公告，稱衛生部聯合世界衛生組織（WHO）以及美國疾病控制與預防中心（CDC），都對威士特丹號郵輪的下船乘客進行符合《國際衛生條例（2005）》標準的嚴格檢測 。

柬埔寨衛生部更請求馬來西亞重新檢測該美國患者的病毒樣本。

旺阿茲莎說，柬埔寨只是對郵輪上的乘客進行20人的抽樣式檢驗，並非郵輪上所有乘客都接受檢驗，以證實他們都沒感染新冠病毒肺炎。”

“我們不想質疑他們的方式，但我們做了該做的。當這些乘客抵達我國時，我們對他們進行檢測，就柬埔寨而言，他們做了他們認為足夠的事情。”

她也贊揚我國關卡官員很好的履行職責與盡責，通過體溫檢測器發現該名美國老婦有發燒的癥狀，隨即按照應有的程序處理，包括送院作進一步檢查

“該對美國夫婦都有出現咳嗽，為夫者更有呼吸困難。”

旺阿茲莎說，載送145名郵輪乘客到吉隆坡國際機場的馬航MH8763班機機組人員已全部在家隔離。

提醒馬大校方 保護教職員學生安全

有關馬來亞大學把校園內第十宿舍用作隔離設施而引起爭議，以及有人目睹從中國回到馬來西亞以及應被隔離的中國留學生自由進出與逛街的問題，旺阿茲莎提醒馬大校方，必須負起保護教職員和學生的安全與健康的責任。

“這是首相敦馬哈迪所一直提醒，即應該好好的照顧任何有風險者。”

至於會否要求馬大校方作出解釋，她說，衛生部和教育部將會採取跟進行動。