起118萬五仔丸 父子販毒被捕

（新山16日訊）兩父子涉嫌走私販毒，結果雙雙落入警網！

哥打丁宜警方日前追蹤一宗涉持械傷人案件，繼而揭發販毒集團利用倉庫藏毒，起獲7880個排裝五仔丸（Erimin 5），市值逾118萬令吉。

警方也在行動中，起獲各類香煙、爆竹、假車牌及刀械等幹案工具，逮捕兩名年齡分別為22歲和47歲的本地男子。

柔佛州副總警長拿督沙菲益今日在哥打丁宜警區總部召開記者會時表示，警方接獲情報，於昨日傍晚6時到哥打丁宜隆棒路（Jalan Lombong）一倉庫展開突擊行動。

嫌犯涉及走私香煙

他指出，警方在行動中起獲7880個排裝“五仔丸”（一粒眠）、471盒各牌子香煙、12條爆竹、12把刀械及兩輛轎車，總值約125萬令吉。

“根據初步調查，此販毒集團在3個月前開始活動，我們相信落網嫌犯此前也涉及走私香煙的不法活動。”

他透露，警方目前援引1952年危險毒品法令39B條文、1967年關稅局法令135（1）（d）條文、1957年爆炸物法令第8條文、輕微罪行法令第29（1）條文以及1958年腐蝕品、爆炸物及危險武器法令調查這起案件。

其他出席記者會者包括柔佛州毒品罪案調查組主任莫哈末阿夫紮尼占、哥打丁宜警區主任阿斯蒙等。(LSL)

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嫌犯駕複制車 用假車牌幹案

沙菲益表示，“五仔丸”毒品相信是來自吉隆坡一帶，並準備供應給南馬市場，尤其是柔佛州。

他指出，嫌犯使用的豐田轎車及現代轎車，都是“複制車”，而警方起獲的大量假車牌相信也是用於幹案。

沙菲宜說，警方起獲的香煙及爆竹，若加上應繳稅額，總值約4萬令吉。

他表示，落網嫌犯當中，47歲的父親曾在一宗刑事法典302條文（謀殺）案件中被警方逮捕助查，並曾涉及賭博活動；而22歲的兒子則涉及一宗刑事法典324條文（持械傷人）案件。

他補充，兩名嫌犯將從今日起被延扣7天，至本月22日。