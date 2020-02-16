林吉祥形容史上最重要 3月國會落實希盟最多承諾

（新山16日訊）行動黨依斯幹達公主城區國會議員林吉祥認為，下個月召開的國會會議，不僅是執政22個月的希望聯盟政府最重要的會議，也是我國历史上最重要的國會會議，以便落實希盟在第14屆全國大選中為新馬來西亞許下的最多承諾。

他今日在文告中說，伊斯蘭黨署理主席拿督端依布拉欣指該黨將在下議院提出“信任投票”動議，以支持敦馬哈迪繼續擔任首相至第15屆全國大選。

他指出：“這項動議獲得馬華的不尋常支持，並導致我國陷入一周的密謀、陰謀論和假新聞的狂潮泛濫，即138名國會議員發簽署法定聲明以摧毀在布城的希盟政府。”

“這個政治詭計和摧毀希盟政府的心理戰爭的高潮，是由馬華所擁有的報紙刊登的震撼性信息圖，宣揚有138名國會議員簽署了‘法定聲明，以讓首相留任整個任期’，以及138個國會議員來自哪個政黨的分布情況。”

他指這是伊黨和馬華之間的邪惡聯盟散播矛盾的謊言，以在我國創造前所未有的局面的最新例子，即每個族群或宗教都被灌輸“自己正面對來自其他族群或宗教的生存威脅的恐慌”。

他說：“行動黨被描繪成執行這個不可能任務的政黨，一方面對馬來人和伊斯蘭的權利、地位和未來構成最大的生存威脅，另一方面則對華人和非馬來人的權利、地位和未來構成最大的生存威脅。”

他表示，公正黨主席拿督斯里安華上星期四會晤首相後發表了聲明，馬哈迪隔天在浮羅交怡發表講話，指安華準確描述了他們會晤中發生的事情，上訴虛構和荒謬的故事本應就此曝露出來。

他說：“然而，這些要在下屆大選前摧毀希盟的陰謀者沒有住手，因為有些人仍希望在下周五（2月21日）的希盟主席理事會會議前，會發生摧毀希盟政府的‘大事’。”

“這些要在下屆大選前摧毀希盟的陰謀者，錯誤判斷了希盟領袖的性格和承諾，即重新制定國家建設政策，以培養我國的人才，並利用匯集在我國的4個偉大文明，使我國發展成為世界一流的國家，並終結馬來西亞走向盜賊統治、流氓和失敗國家的狀態。”

他指希盟政府並不完美，沒想到會贏得第14屆全國大選，也沒想到納吉政府留下的問題的規糢和深度，但他們致力在我國人民生活的各方面實現轉變，使我們能夠實現目標，即成為團結、和諧、公正、民主、進步和繁榮的國家，讓我國成為世界一流國家。