劉鎮東：不管誰當首相 希盟4黨不會有分歧

（吉隆坡16日訊）國防部副部長劉鎮東說，希盟日後不管誰當權任首相，都是由4黨組成的執政聯盟，不會有任何的分歧。

他於今日為2020年吉隆坡建築嘉年華（KLAF）主持推介禮後，就首相敦馬哈迪早前承諾會於11月亞太峰會後辭去首相職的說話，如此回應。

有關反貪污委員會對國防部16宗土地交換計劃所展開的調查，劉鎮東說，該部至今並不清楚任何的調查進展。

他說，國防部沒有權利幹涉及過問反貪會的調查進展，只能等待最終調查結果的公布。

由馬來西亞建築師協會主辦的吉隆坡建築嘉年華，是在吉隆坡蘇丹街麗士雜錦（REXKL)舉行推介禮。吉隆坡城市畫家及國家畫會也展開主題為“超越古跡保存的對話”，開放予民眾交流。

出席者包括建築師協會會長鄭慧芬、協會前會長拿督哈基達、協會召集人兼前會長祖亨里和吉隆坡建築嘉年華董事陳樂文。

埃及開羅大學建築與城市設計系教授達里拉和2019年馬來西亞建築師協會卓越設計金獎得主盧光裕建築師，也受邀在古跡保存講座發表演講。

鄭慧芬在致辭時說，建築光輝已逐漸在馬來西亞年輕一代中消失，原因是建築方面的意識與教育已變得很少，因此，他們通過這項活動註入更多欣賞古跡建築的活動，以喚回那些老建築的驕傲與意識。

她強調，沒有古跡的城市就猶如沒有回憶的人類，因此，今年活動將會探索古跡建築里更多的可能性。

陳樂文表示，希望建築嘉年華能成為受建築師和業者歡迎的活動，而他也期待更多人，尤其是民眾前來欣賞吉隆坡市內建築之美。

今日活動除了城市素描環節及開放給民眾參與的比賽，還有一場參觀茨場街的坐茶（Chocha）、燈籠酒店（Lantern Hotel）、酒店(Jao Tim)、陳氏書院及樂旅舍（Mingle Hostel + Cafe），並講述老建築的历史與有趣故事的邊看邊說。

有意參與者可以通過Playstore或App Store下載KLAF 應用程序了解及登記參加。欲知更多活動詳情，可以瀏覽官網https://www.klaf.my/。