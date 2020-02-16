抵馬美國女乘客確診 荷美郵輪要求再篩檢

（西哈努克16日綜合電）荷美郵輪公司旗下的“威士特丹號”郵輪海上漂流兩周後終在柬埔寨靠岸，但一名83歲的美國藉乘客下船飛抵馬來西亞後，卻對新型冠狀病毒的結果呈陽性反應，是該艘郵輪的首宗確診個案。對此，荷美郵輪要求更多的篩檢，來厘清這名女子是否真的確診。

柬埔寨也促重檢

與此同時，柬埔寨也敦促馬來西亞重新檢查該名美籍乘客的篩檢結果。荷美郵輪公司周六發表聲明指出，雖然初步結果已經公布，但目前還處於第一步的階段，“我們正等待第二次的檢驗，以便確認。”柬埔寨當局也呼籲馬來西亞審視。

荷美郵輪並表示，還有236名乘客與747名船員待在“威士特丹號”，停靠在柬埔寨的港口城市西哈努克市。

“威士特丹號”上周四（13日）靠港後，145人上周五（14日）飛吉隆坡，而83歲的美國女乘客及其丈夫抵達吉隆坡國際機場後，基於出現新冠肺炎癥狀被送到醫院進行進一步檢測。周六（15日）出爐的報告顯示樣本顯示為陽性。

目前，這名患者在隔離病房接受治療，情況穩定。其85歲美國籍丈夫亦出現肺炎徵狀，病毒檢測結果呈陰性，但還在醫院接受觀察和治療。對大馬確診個案一事，柬埔寨衛生部發布緊急公告稱，衛生部聯合世界衛生組織（WHO）以及美國疾病控制與預防中心（CDC），對“威士特丹號”的下船乘客都進行了嚴格的檢查。檢測標準符合《國際衛生條例（2005）》 。

因應疫情，載有1455名名乘客和802位船員的“威士特丹號”一度被日本、台灣、關島、菲律賓和泰國等國和地區拒絕靠岸，在海上“流浪”了14天，郵輪上的乘客早就經過多次檢驗。

船只上周四獲準停泊在柬埔寨，當局為船上乘客及船員進行檢測、未發現有人染病後容許他們下船。當日上午，柬埔寨總理洪森親自抵達西港，贈鮮花給郵輪上的乘客，以表示歡迎。據了解，近日“威士特丹號”郵輪共有406名乘客分成3批坐飛機離開柬埔寨。其中2批先從西港機場抵達金邊機場，再轉機到新加坡，然後再轉機返回自己國家。第3批145人則於上周五下午5時從西港機場飛往吉隆坡，然後再轉機返回各自國家。

“威士特丹號”的英國藉乘客斯坦利表示，除了美國人之外，船上還有大約150名英國人，以及來自澳洲、加拿大、法國、荷蘭及德國的乘客。歐盟駐柬埔寨使團指，郵輪上有來自20成員國的260名歐盟公民。預料所有郵輪乘客將在星期日下船。那些還未離開西哈努克的乘客正設法打發時間，而洪森早前表示，旅客可以自由去海邊、參觀這座海岸城市，甚至去位於東西部的著名文化遺產吳哥窟參觀。

乘客在船上定期進行測試，柬埔寨在郵輪停靠後也對20人進行了測試。美國駐柬埔寨大使此前說，他已派出一個小組協助美國公民下船並轉移到目的地，同時正在與其它國家的使館進行協調。各界擔心在亞洲航行的郵輪可能散播病毒。中國以外最多確診病例的是“鑽石公主號”郵輪，目前在日本橫濱港外隔離的“鑽石公主號”船上至星期日上午已有355人確診。另外，越南上周五拒絕了兩艘船靠岸。