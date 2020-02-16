第2批逾30國人 近期安排返馬

（關丹16日訊）外交部長拿督賽富丁表示，政府繼4日淩晨從湖北帶回首批133人之後，第二批約30餘名大馬公民將會在近期獲安排回國，而有關我國入境中國撤僑的任務已交由國家天災管理機構（NADMA）接手處理，當局將會進一步宣布撤僑詳情。

“據我了解，當局已經在進行中，相信會在最短時間內就做出相關安排。”

賽富丁今日在巴洛漁民巴剎參與漁民交流活動後在記者會表示，截至目前，已經回馬的人民僅包括駐中政府相關機構人員的配偶與家眷，至於外交部官員仍在當地，我國會逐步做出撤僑安排。

“馬來西亞駐中國大使館8地區辦事處如北京、香港和台灣等仍然照常開展工作，使館對外業務均未受影嚮。”

此外，他表示，他將連同其他東盟國家的外交部長於下星期四（20日）參與在寮國舉行的“東盟-中國外交部長特別會議”，攜手討論對抗新冠肺炎的對策。

“東盟作為中國的重要夥伴國，各造將展示團結一致的精神，與中國共同面對並解決問題。”

另一方面，賽富丁說，鑒於最近越南漁船闖入我國海域非法捕魚的情況猖獗，外交部已於去年8月致核準信（Surat niat）予越南政府，要求當地政府正視問題。

“記錄顯示，去年共141艘越南漁船擅闖我國專屬經濟區海域捕魚。”

他說，因我國寬闊延綿的海岸線，以致大馬海事執法機構執法無法全面杜絕非法漁船，即使不斷逮捕並將非法漁民提控上庭，仍然只是治標不治本的作法。

“我們踏出了第一步，要求越南政府配合我國簽署一份如馬印兩國簽署的諒解備忘錄，越南方面也給了正面的回應，目前尚剩一些問題需要處理。”