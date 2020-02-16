國際刑警紅色通緝令 劉特佐仍不在名單內

（吉隆坡16日訊）國際刑警組織（Interpol）至今仍未在其官網的紅色通緝令名單中列入馬來西亞富商劉特佐。

《每日新聞》，反貪污委員會很早以前就已經聯絡國際刑警組織，向一個馬來西亞發展公司（1MDB）關鍵人物劉特佐發出紅色通緝令。

不過，國際刑警組織官網的紅色通緝令名單，截至今日下午3時只僅列出5名馬來西亞人，即：Lai Foo Siong（38歲）、Koh Ing Kueh（44歲）、Umar Sirul Azhar（49歲）、Tan Lok Seng（52歲）和Loo Soon Aik（39歲）。

紅色通緝令名單名單上的“Umar Sirul”，是涉及蒙古女郎命案的前馬來西亞特警西魯阿茲哈。

西魯在聯邦法院於2015年維持其死刑判決時便潛逃到澳洲，並被當地被移民局扣留。根據澳洲法律，西魯在回國後將面對死刑，因此拒絕讓馬來西亞將他引渡回國。

國際刑警組織的成立是為了協助一個國家的警察查明及找到嫌疑人，同時依據逮捕令或法庭判決向嫌疑人發出紅色通緝令，引渡他們回國或採取類似的法律行動。

聯合國、國際刑事仲裁庭及法庭也會通過紅色通緝令尋找罪犯，尤其是犯下謀殺罪、戰爭罪與危害人類罪的犯人。