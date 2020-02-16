售價1萬至2萬元 網上賣嬰

（吉隆坡16日訊）隨著“中間人”利用社交媒體向欲領養嬰兒的夫妻索取多達1萬5000令吉的款項而揭發網上買賣嬰兒的交易，顯示社交媒體已淪為新生嬰兒的買賣市場。

馬新社報道，這些號稱“中間人”的個人或團體，借助各種社交媒體，通過嬰兒買賣來獲取報酬。他們在社交媒體平台以“養子”（anak angkat）作為關鍵字，讓欲領養的夫妻獲得相關資訊，並索取1萬至2萬令吉的款項。

據了解，這些中間人要求的收養程序簡單，有意供養孩子的夫妻只需要填下個人資料，如職業及住處，並確保有能力負擔包括生母的生產費及日後生活費等的1萬至2萬令吉款項。

一些新生兒的定價甚至因為公民和非公民身分而有所不同。

在其中一些個案，欲領養的夫妻除了需要支付2000至7000令吉訂金，作為生母在私人醫院的生產費用，同時作為支付生母接下來生活費用的補貼金。

兩名不願具名的婦女告訴馬新社，她們通過社交媒體獲得領養新生兒的資訊，而收養費用介於1萬至2萬令吉，但最終沒有達成有關交易。

35歲的斯瑪（非本名）透露，去年初，她從社交媒體獲得領養新生兒的資訊，當時有一名中間人向她索款，並要求她進行銀行轉賬，讓她險些被騙上千令吉。

中間人負責交易

她說，她當時要求必須見到嬰兒，但這名中間人卻強迫她先匯款先，而且禁止她與生母聯系。

“我被要求支付1萬5000令吉的款項，作為生母生產及補貼金。”她說，這筆交易由一名中間人負責。

30歲的菲紮（非本名）表示，她因為結婚5年仍無子，因此一直有領養孩子的願望。

她透露，她曾通過社交媒體與兩名生母進行交易，但因為生母要獲得更高的報酬，因此

交易不成。

“我感到壓力，因為我已經買了所有的嬰兒必需品，但最終卻被生母拒絕，因為有其他夫婦承諾給予更高的報酬。”

她說，她至今在社交媒體仍會收到領養新生兒的相關信息。

詢及為何不依循正規管道領養，如向社會福利局註冊，斯瑪和菲紮不約而同聲稱，除了程序緩慢，加上需要經過篩選的過程，以及無法挑選嬰兒的性別，所以才會被社交媒體宣傳“廣告”所影嚮。

另一方面，聯邦直轄區兒童保護協會主席沙阿茲米說，通過社交媒體領養新生兒，因領養父母的資料不齊全，也就無法有效監控他們的行動，令人擔憂新生兒的未來。

“通過社會福利局，領養新生兒的父母都有資料記錄在案，同時可以監控嬰兒被領養的情況，確保嬰兒有被照料。因此，我對通過社交媒體所領養嬰兒的命運感到擔憂，他們是否獲得養父母很好的照顧。”

此外，他指出，若該名嬰兒沒有報生紙及公民身份，而生母在交出嬰兒後失蹤，都是需要關註的事情。