騎士敬而遠之 路面橙格 市民看不懂

報導：陳嘉瑩

（檳城16日訊）為了提高腳車和摩多騎士在等交通燈時的安全，檳島市政廳已在柑仔園路的交通燈處畫上橙色的“Bike Box”等待區，不過據觀察，大部分的道路使用者都不知道這個橙色區域的用意，有者更認為是讓腳車越過馬路的通道。

本報記者今天前往現場觀察，發現許多摩多駕駛者都不敢把摩多或腳車停在橙色區內，有者越過橙色區的白線，有者則把摩多停在橙色區之前，直到記者告知他們橙色區的用意，他們才了解。

至於轎車駕駛者，大部分在等待綠燈亮起時都停在橙色區域之前，不過也有駕駛者直接把車停在橙色區域內。

僅少數人知用意

伊斯邁（83歲）騎摩多載著妻子路經此處時不敢把摩多停在橙色區域，他接受訪問時說，他並不清楚橙色區域的用意，認為這是讓腳車越過對面馬路的通道；另外兩名華裔駕駛者林福來（65歲）及陳先生受訪時皆指不知道這個燈色區域的用意。

少部分道路使用者知道這個“Bike Box”等待區的用意。經常經過該路段的沙迪亞（45歲，派報員）接受訪問時說，他知道橙色區域是讓摩多和腳車在等待紅綠燈時停下的地方，也知道轎車必須停在橙色區域之前。

他日前已看到檳島市政廳人員在此處畫上橙色區域，之後經朋友告知才了解它的用意。

另一名道路使用者尤索夫（74歲）則說，由於此處經常發生意外，相信檳島市政廳是顧及摩多騎士的安危才畫上橙色區域，不過很多摩多騎士都不知道它的用處，看來市政廳需要加強宣傳，讓更多人知道。

“Bike Box”等待區目前還在試跑階段，檳島市政廳將在3個地點先試跑，另兩個地點是柑仔園路和中路的交界處，以及日落洞路和阿末諾路交界處。若反應良好，將在更多地方推行。