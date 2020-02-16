吳健南：中國生自由進出 “馬大隔離區形同虛設”

（吉隆坡16日訊）隨著馬大新青年指責馬大校方規定從中國返回的學生必須在硬體設施不滿足隔離條件的第十宿舍隔離，讓第十宿舍不像隔離所，反而更像是集中營，加上防疫設施不足、隔離程序錯漏百出罔顧其他學生安危，馬華公民社會運動局主任吳健南為此而於昨日在馬大學生會署理主席葉文清陪同下實地到訪該宿舍了解實際情況。

吳健南也是馬大校友；他於今日在其臉書粉絲專頁發文，指他到訪馬大隔離中心親眼目睹被隔離中國留學生自由進出逛街亂象：他把問題主因歸咎於教育部辦事不力和聯邦政府優柔寡斷入境限制。

他非常震驚大學宿舍雖被作為防範2019新冠病毒的隔離中心，但正如馬大新青年早前所揭發的，的確門戶大開讓該些被隔離的中國留學生乃至外人行動自如。

他在貼文中說，當他們在該宿舍入口處跟一些本地學生獲取回饋時，剛巧就親眼目睹到數名戴著口罩中國留學生，竟然大搖大擺從外頭乘車回來，還拎著大包小包疑似逛街購物戰利品，緩緩走入有關宿舍。

“站在大門口站崗的警員竟然完全無動於衷，包括讓許多沒有佩戴任何學生證件或口罩者自由進出有關隔離中心。”

因此，馬華公民社會運動局呼籲教育部儘速介入調查，並指示馬大校方重新檢討和改善這項錯漏百出和不符規格的隔離程序，尤其確認該宿捨地點和結構是否適合作為隔離中心用途。

吳健南要求衛生部給予馬大充分支援，調派真正具有專業資格醫護人員執行有關隔離工作並作出嚴格監督，而非繼續草菅人命要求完全沒有相關專業能力本地學生或該宿舍執委代勞，進而讓他們暴露於巨大受傳染風險中。

抨擊教部防範辦事不力

吳健南說，根據馬大校方早前所公佈的隔離中國留學生通告和程序詳情，有提到所有過去14天內從中國入境馬來西亞移民局關卡的學生，將獲得由衛生部所發出的健康警報卡（Health Alert Card）。

他要求教育部確認除了馬大以外，是否就讀其它所有本地國立和私立大學的中國留學生，也必須接受類似隔離政策。

此外，他也抨擊教育部至今在防範這項國際疫情方面辦事不力和後知後覺，竟然把類似重大的隔離中國留學生程序完全下放給各大學校方自行處理，而沒有製定基本的標準作業指南和給予充分資源。

他說，既然衛生部長祖基菲里阿末一再堅稱無需擴大我國對中國旅客入境限制，並只限現有23個涉及封城的中國城市，因此，他要對方回應為何如今又允許馬大自行和變相擴大有關入境限制，要求所有中國留學生包括來自封城以外區域也一律被隔離。

他認為，追根究底該風波的產生，主要源自於聯邦政府針對局部中國區域所製定的入境限制政策過於優柔寡斷和令人混淆，導致許多國人包括馬大校方和學生感到不安和缺乏信心，所以才向所有中國留學生落實額外隔離程序。

“這也跟我早前獲得部分電召車司機和旅遊業者回饋，指現時不懂能否拒載或拒絕接待所有來自中國旅客的憂慮如出一轍。”

為了儘速停止類似聯邦政府入境政策跟東馬政府和本地國立大學不同調甚至出現矛盾亂象，馬華公民社會運動局呼籲以副首相旺阿茲莎為首的國家天災委員會，儘速撫順民意和果斷統一政策，一律向中國所有省份和城市採取劃一入境限制政策和條件，以免進一步擾亂民心包括引起國內各大專學生的恐慌，進而影響他們的學習環境和進度。