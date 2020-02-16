疑司機酒駕逆駛 連環撞釀1死5傷

（汝來16日訊）疑醉酒駕車闖禍！

一名疑喝醉的車主在大道駕駛時，相信是企圖逆駛向一個收費站，結果引發連環撞，不但害了自己身受重傷及另4人蒙傷，更導致一名車主喪命。

這起嚴重車禍於今日凌晨3時許，在加影芙蓉大道（LEKAS）17.5公裏處，即靠近巴音前往芙蓉的收費站出口發生，共涉及2輛汽車和3輛摩多。

汝來警區主任瑪祖基指出，肇禍司機為來自吉隆坡的30歲印裔男子，當時，這名司機獨自駕駛福特Fiesta車從加影方向前行，在途經案發地點時，相信是企圖逆勢駛向有關收費站，結果撞及甫駛出收費站的一輛寶騰Persona車及3輛摩多。

他說，寶騰Persona車的馬來司機阿都沙藍（34歲）因頭部受到重創，當場身亡。至於另3輛摩多的騎士與1名乘客皆蒙傷，而肇禍司機同樣身受重傷，所有傷者皆被送往芙蓉端姑查化醫院接受治療。

他直言，目前警方初步懷疑肇禍司機為醉酒駕駛，而肇禍司機已經被抽取血液樣本，以鑑定是否在駕駛前曾有喝酒。

他指出，警方是援引1987年陸路交通法令第44（1）條文（在酒精或毒品影響的情況下駕駛導致無法控制交通工具）來調查此案。

據觀察，相信是猛烈撞擊，涉及的汽車及摩多皆毀不成形，場面狼藉。