全球近7萬人染疫 中國累計1665死

（北京16日訊）中國官方今天通報新冠肺炎疫情數字。15日中國境內新增確診2009例及死亡142例。自去年底疫情爆發至15日午夜，中國累計死亡病例1665例，累計報告確診病例6萬8500例。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。

中國衛生健康委員會今天在官網通報，2月15日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例2009例，新增重症病例219例，新增死亡病例142例，新增疑似病例1918例。

當日，新增治癒出院病例1323例，解除醫學觀察的密切接觸者2萬9788人。

自去年12月疫情爆發至今年2月15日24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團現有確診病例5萬7416例，其中重症病例1萬1272例。累計治癒出院病例9419例，累計死亡病例1665例，累計報告確診病例6萬8500例，現有疑似病例8228例。

累計追踪到密切接觸者52萬9418人，尚在醫學觀察的密切接觸者15萬8764人。

疫情重災區湖北省，15日新增確診病例1843例，其中武漢佔1548例；新增治癒出院病例849例，武漢佔413例；新增死亡病例139例，武漢佔110例；現有確診病例4萬9030例，武漢佔3萬5314例；其中重症病例1萬096例，武漢8530例。

自疫情爆發至今，湖北省累計治癒出院病例5623例，其中武漢2915例；累計死亡病例1596例，武漢佔1233例；累計確診病例5萬6249例，武漢佔3萬9462例。新增疑似病例1036例，武漢佔391例；現有疑似病例5243例，武漢佔2168例。

此外，香港特別行政區確診56例，包含出院1例，死亡1例；澳門特別行政區確診10例，其中3例已出院。

中國境外確診病例以日本居冠，目前累計400宗確診1死2治癒，其中355名確診者是郵輪鑽石公主號的乘客或船員。接著是新加坡新增5宗，累計72宗18治癒。第三高確診病例是泰國累計確診34宗，治癒14宗。法國也傳出首宗死亡比例，為歐洲首個死亡病例。

韓國累計29確診，治癒9宗。

馬來西亞22確診，治癒7宗。

德國累計16確診，治癒1宗。

越南累計16確診，治癒4宗。

澳洲累計15確診，治癒5宗。

美國累計15確診，治癒1宗。

法國累計12確診，1人死亡，治癒4宗。

英國9確診8治癒、阿聯酋8確診4治癒、加拿大8確診2治癒、印度3宗3治癒、菲律賓3確診1死1治癒、意大利3確診、西班牙2確診、俄羅斯2確診2治癒、比利時1確診、柬埔寨1確診1治癒、斯里蘭卡1確診、芬蘭1確診1治癒、尼泊爾1確診、瑞典1確診、埃及1確診。