22宗了 從柬下船飛馬 美國女子確診

（吉隆坡15日訊）我國新冠肺炎確診病例新增3宗，目前累計確診病例22宗。

衛生部長拿督斯里祖基菲里說，第20宗和第21宗確診病例患者都是中國人，分別是一名27歲男性商人及一名32歲女子。

他今日出席帝沙阿曼國小派送潔手液活動後指出，男商人來自廣州，於2月1日抵達我國處理業務，12日前往泰國，並於13日回到大馬，在馬泰邊界入境接受體溫檢測器檢查時發現有發燒症狀，隨即送院。

“他於14日確診為新冠肺炎，目前在吉打蘇丹後峇希雅中央醫院接受治療。”

他說，至於女患者則是與本地人結婚後定居在大馬的中國人。她於1月22至30日回中國探親，返馬後於2月13日出現喉嚨痛症狀，送院檢查後於14日確診，目前在浮羅交怡蘇丹后瑪麗哈醫院接受治療。

衛生總監拿督諾希山今晚發文告表示，第22宗確診病例患者是一名83歲美國籍婦女。

文告指出，該名美國婦女是停靠在柬埔寨的“威士特丹號”郵輪上的其中一名乘客。

柬埔寨當局昨日宣佈，船上乘客經檢測後確定沒有感染新冠肺炎，允許船上的人員下船，共有145名乘客隨即乘坐飛機前來馬來西亞。

諾希山表示，該名婦女和丈夫抵達吉隆坡國際機場（KLIA）後被診斷出症狀，並轉至雙溪毛糯醫院接受進一步檢查，並確診感染新冠肺炎。

“目前患者的病情穩定，正在醫院的隔離病房接受治療。”

諾希山說，雖然該名婦女的85歲丈夫檢測結果則呈陰性，但依舊留在雙溪毛糯醫院接受治療和監測。

目前，我國確診的22個病例中，有15人為中國人、6人為大馬人以及1名美國人。

另外，諾希山在今午的文告透露，當局持續追踪與確診病例有密切接觸的人士，已經鑑定了282人。當中有197人是大馬人、54人中國人及31人其他國籍。

“衛生部已取得他們的檢驗樣本，目前正在管制和觀察中。”