劉鎮東：按土團黨入希盟脈絡 安華接棒首相不爭事實

（八打靈再也15日訊）國防部副部長劉鎮東說，按土團黨加入希盟的脈絡，拿督斯里安華接任首相是不爭的事實。

他以历史和政治學者的身份發表一篇文章，闡明當初成立希盟的過程及各黨對於首相職權的協商。

他聲稱，隨著敦馬哈迪與安華雙方在2月13日會面及各自發表了聲明，包括協議好馬哈迪會在亞太經濟合作論壇（APEC）後將首相職務移交給安華後，有關首相交棒議題已逐漸明朗。

他表示，土團黨和希望聯盟原本的政黨（公正黨、誠信黨及行動黨）結盟是艱辛過程，历時超過了一年。

“2017年要馬哈迪和安華結盟是不容易的，但最後成功結盟是為了要罷免拿督斯里納吉的政權。”

劉鎮東分析，有關結盟耗時一年，阻礙是一開始各黨都不信任馬哈迪；其次是因納吉、巫統和伊黨都將行動黨描繪成為惡勢力，以阻馬來群體支持希盟；第三是希盟領袖不相信多民族的聯盟可克服伊黨和巫統以種族主義為主的黨派。

他說，土團黨在2017年3月27日正式加入希盟，為正式確立以馬哈迪和安華為首的聯合領導層，又花了4個月協商。

他提到，有關協商是馬來西亞历史的重大轉折，因經多個月的談判後，2018年1月7日希盟確立馬哈迪出任第7任首相候選人，安華則是第8任首相，而後讓希盟在選舉中贏得最終勝利。

“雖然當初有部分公正黨黨員反對馬哈迪和安華分別出任第7和第8任首相，但安華並沒反對，而是提出了公正黨在西馬的議席須比土團黨多的條件，以保護公正黨的政治利益和抵禦內部競爭對手對他的指控。”

“作為上述發展的關鍵時刻的參與者，我相信當陷入困境時，相關領導人會以國家為先，為國家做出最佳選擇。”

劉鎮東聲稱，有許多人並不知道，希盟是一個不可能、有對立的政黨聯盟，卻團結起來滿足國家的需求，並形容這是“把國家置於自我之上，把責任置於個人利益至上。”

他認為，拉攏巫統和伊黨是有心人士的做法，以破壞馬哈迪和安華原本的協議，阻止安華任相，還有把行動黨和誠信黨剔除在希盟外。

他強調，為讓國家前進，領導層應建立信任，避免產生更多混亂，包括安華支持者需相信馬哈迪會遵守承諾，同時馬哈迪的支持者也應確保交棒可順利完成。

他也說，人們須接受希盟政府是“馬哈迪-安華”的政府，而作為一個聯盟政府，希盟首相也不應遵循國陣時期“贏家通吃”（Winner-takes-all）的模式。