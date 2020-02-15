祖萊達：管制商用建築物 今年內擬定商業發展法令

（吉隆坡15日訊）房屋及地方政府部長祖萊達說，由於目前尚未有法令管制商業用途建築物，因此該部正在擬定商業發展法令（Commercial Development Act），以確保商業用途建築物符合所規定的標準作業程序（SOP）及法令。

她今日出席大馬建築師協會（PAM）舉辦的“2020年吉隆坡建築嘉年華（KLAF）”主持推介禮後說，希望可在今年內完成上述事項。

她舉例，目前一些商業用途建築物設有居住區，雖然是指商業用途建築物但卻用於住宅，造成混淆情況，因此有必要設立法令來管制。

她也說，由於有人認為不需特別設立一項全新法令，並建議修改及加強現有房屋發展法令，因此該部會了解相關利益者的意見和進行研究後，再作決定。

“大馬建築師協會提出參與房地部制定政策及修改法令相關事項的意願。因此，我們將把該會納入部門的智囊團。”

出席推介禮者尚包括大馬建築師協會會長鄭慧芬及2020年吉隆坡建築嘉年華董事陳樂文。（TKM）

政府大型項目 優先聘本地建築師

祖萊達說，由於有許多傑出的大馬建築師沒機會在本地發揮所長而選擇到海外工作，因此，她將爭取在政府的大型項目中，優先考慮本地建築師。

她聲稱，國內有很多曾在國際贏取建築獎項的傑出建築師，但他們沒機會在本地大展拳腳，也沒空間參與本地建築物的設計。

她認為，現在是時候將他們召回來、給予他們認可，讓他們為我們的國家服務。其實，有很多在國外聞名的建築師都是大馬人。

“一些大馬建築師在迪拜有很好的發展，並有意願在大馬尋找機會，但卻無法找到機會，他們一直在國外；因此，希望可為他們創造更多發展的空間及機會，以吸引他們回國。”

“如果本地建築物交由本地建築師負責，他們將加入他們對這片土地的情懷等，相信這些建築物必有另一番風味。”